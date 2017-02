Giovinazzi "titolare" nel primo GP a Melbourne? Se Wehrlein dà forfait...

Rivedremo un italiano al via del primo GP della stagione 2017 di F1? E’ quello che potrebbe accadere nel team Sauber dopo che il tedesco Pascal Wehrlein, infortunatosi durante la Race of Champions, salterà i primi test di Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo. Il prescelto sia per la sessione di prove che, eventualmente, per Melbourne è il nostro Antonio Giovinazzi, terzo pilota della Ferrari.

Un’indiscrezione pubblicata dal portale tedesco Auto Motor und Sport ed alimentata dall’assenza del pilota di scuola Mercedes in Spagna. I problemi alla schiena di Wehrlein, secondo quanto sostenuto dalla testata teutonica, complicherebbero gli allenamenti specifici e funzionali alla guida di una monoposto.

Se il driver germanico non dovesse essere pronto, quindi, per il 22 marzo, giorno in cui si svolgeranno le prime visite mediche del 2017, allora toccherà a Giovinazzi entrare nell’abitacolo della macchina elvetica, sfruttando anche le informazioni raccolte nel corso delle prove citate.

Un sogno che potrebbe diventare realtà e di sicuro il 23enne di Martina Franca (TA) è pronto ad esibirsi non solo nei cosiddetti “rookie test” previsti durante l’anno.