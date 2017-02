Gli stipendi dei piloti nel 2017: Alonso il più ricco con 37.8 milioni

L’anno scorso ha leggermente migliorato i risultati della sua prima stagione in McLaren, obiettivamente disastrosa, andando a punti in 9 gare e chiudendo al decimo posto in classifica, a quota 54: nonostante Zak Brown, il nuovo team principal della casa di Woking, abbia recentemente ammesso che la scuderia britannica non si aspetta grandi risultati nemmeno nel 2017, Fernando Alonso rimane il pilota più pagato del circus. Secondo quanto riportato dal sito specializzato “The Drive”, lo spagnolo riceverà 37.8 milioni di euro in questa stagione, guidando un trio che si stacca in maniera netta rispetto al resto del gruppo: alle spalle di Alonso, infatti, si infila il campione del mondo Lewis Hamilton (29.3 milioni), tallonato dal ferrarista Sebastian Vettel (28.4).

Come detto, il resto della truppa è molto staccato: la medaglia di legno va al neo-arrivato in casa Mercedes, Valtteri Bottas, che metterà in banca 8 milioni di euro, buoni per precedere il secondo ferrarista, Kimi Raikkonen, che staccherà un assegno da 6.6 milioni. Relativamente bassi gli stipendi in casa Red Bull rispetto alle altre big: Daniel Ricciardo è a libro paga per 6.1 milioni, mentre Max Verstappen per 2.8. Tra i due piloti del team austriaco si infila Felipe Massa, che riceverà 4.7 milioni di euro dalla Williams, una cifra molto convincente per fargli rimandare il ritiro di una stagione.

Sul fondo della classifica troviamo invece Pascal Wehrlein: l’ex-pilota della Manor ha cambiato scuderia dopo la crisi finanziaria che ha affossato il team britannico, ma la Sauber non naviga in acque molto migliori, e guadagnerà soltanto 142.000 euro nel 2017.

Nel dettaglio, gli stipendi dei piloti di F1 per la stagione 2017

# Pilota Scuderia Stipendio 1. Fernando Alonso McLaren 37.8 mln 2. Lewis Hamilton Mercedes 29.3 mln 3. Sebastian Vettel Ferrari 28.4 mln 4. Valtteri Bottas Mercedes 8.0 mln 5. Kimi Raikkonen Ferrari 6.6 mln 6. Daniel Ricciardo Red Bull 6.1 mln 7. Felipe Massa Williams 4.7 mln 8. Nico Hulkenberg Renault 2.8 mln 9. Max Verstappen Red Bull 2.8 mln 10. Sergio Perez Force India 2.3 mln 11. Romain Grosjean Haas 1.4 mln 12. Kevin Magnussen Haas 900.000 13. Joylon Palmer Renault 900.000 14. Daniil Kvyat Toro Rosso 750.000 15. Carlos Sainz Toro Rosso 710.000 16. Stoffel Vandoorne McLaren 284.000 17. Marcus Ericsson Sauber 269.000 18. Esteban Ocon Force India 175.000 19. Pascal Wehrlein Sauber 142.000 20. Lance Stroll Williams sconosciuto