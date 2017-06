Allarme rosso in casa Ferrari: Vettel rischia una gara di squalifica

Una bravata che rischia di costare davvero caro. Sono queste le scorie che Sebastian Vettel, in casa Ferrari, dovrà smaltire dal GP di Azerbaigian.

Quarantotto ore dopo continua a tenere banco il caso Baku e quell’ormai famosa sportellata a Lewis Hamilton, con il ferrarista stizzito dall’eccessiva frenata – la telemetria racconta di una monoposto “ferma” a 49km/h, roba davvero da centro abitato – e la successiva sterzata minatoria – con tanto di mani alzate e frasi di circostanza – che portavano al contatto tra le ruote dei due numeri 1 di Ferrari e Mercedes.

Fin qui la pura cronaca, con il successivo stop and go di 10 secondi e le polemiche reciproche di fine gara, con l’inglese stizzito per un provvedimento a suo parere troppo leggero e lo stesso Vettel a portare acqua al suo mulino, chiedendosi per quale motivo anche l’inglese non fosse stato penalizzato per la sua manovra pericolosa.

La realtà dei fatti ci dice però che Sebastian Vettel ha rischiato davvero grosso. E che soprattutto rischierà grossissimo da ora in avanti. In Azerbaigian il tedesco è andato vicinissimo alla bandiera nera che ne avrebbe comportato la squalifica immediata dalla gara. Provvedimento quest’ultimo che non è arrivato – almeno ufficialmente – solo per assenza della ‘prova provata’, ovvero di un frame che ne chiarisse al 100% l’intenzionalità del contatto (cosa che né le telecamere di bordo né quelle di gara hanno chiarito, almeno secondo i commissari...).

Ciò che è terribilmente chiaro però sono i -3 punti decurtati alla superlicenza del pilota della Ferrari. Un provvedimeno che lascia a Vettel soltanto altri 3 punti di bonus; e che lo dovrà tenere assolutamente a freno nel prossimo GP di Austria, altrimenti scatterebbe la gara di squalifica con il conseguente maxi-disastro in ottica mondiale (Hamilton attualmente a -14 nella classifica generale).

Vettel infatti è recidivo e nel corso della passata stagione si era già visto decurtare un totale di 6 punti, che sommati ai 3 di domenica fanno l’impietoso -9 sui 12 che portano all’automatica squalifica. Il tedesco ancora infatti deve gestire le scorie della passata stagione, quando in Messico si pizzicò con Max Verstappen, colpevole a suo parere di non avergli ridato la posizione dopo un taglio di traiettoria per difendersi in frenata. Un episodio che dopo la mancata squalifica all’olandese portò il tedesco a dirne di tutte via radio al direttore di corsa Charlie Whiting, con Vettel costretto nei giorni successivi alle pubbliche scuse per evitare guai peggiori.

Guai che si mormora, da ambienti vicini alla FIA, il tedesco rischia ancora di dover passare se non si darà una calmata in futuro; se non altro nel prossimo gran premio. Dopo 12 mesi infatti i punti decurtati vengono cancellati, quindi da Silverstone sulla superlicenza di Vettel verranno ripristinati 6 punti che dovrebbero metterlo al sicuro. Insomma, l’imperativo in casa Ferrari al momento è soltanto uno: contenersi a Zeltweg. Perché la Mercedes ha dimostrato in Azerbaigian di essere cresciuta e di poter continuare a farlo. E ciò che non le serve, di certo, sarebbe un omaggio della Ferrari.