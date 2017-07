Hamilton chiude in testa davanti a Verstappen e Bottas nella prima sessione del Red Bull Ring

La prima sessione di prove libere, valida per il GP d’Austria 2017 di F1, ha visto una grande attività in pista, con un lavoro dedicato sia alla ricerca della prestazione pura che del passo gara. Questo perché il rischio pioggia, dato come piuttosto concreto per il pomeriggio, ha imposto una accelerazione sul consueto programma lavorativo di team e piloti. La necessità di spingere al limite sin da subito ha comportato un notevole numero di errori sull’asfalto del Red Bull Ring, in particolare alla prima curva della pista austriaca, con lunghi e testacoda a volontà che hanno coinvolto, tra l’altro, anche nomi illustri.

Uno di questi è Lewis Hamilton (Mercedes), che nonostante ciò ha fatto siglare il miglior tempo, fermando il crono sull’1:05.975 ed utilizzando, nel suo giro buono, la gomma soft (banda gialla), la più lenta tra quelle a disposizione per il week-end. Prestazione ancora più notevole se consideriamo che, nell’edizione 2016 del Gran Premio, il riferimento più rapido era stato di tre decimi più lento rispetto a quanto visto nella FP1 odierna, fatto siglare nel corso della Q2 del sabato proprio dall’inglese tre volte campione del mondo, con però gomma ultrasoft. A testimonianza del grande passo in avanti fatto siglare dalle vetture versione 2017, nonché di un primo approccio indubbiamente positivo del 32enne di Stevenage con il circuito sito nella regione della Stiria.

In seconda piazza un convincente Max Verstappen (Red Bull), staccato di poco meno di due decimi su gomma supersoft, unico capace di migliorarsi nella parte finale della sessione. Per il 19enne olandese anche una uscita di pista alla curva 6, con lieve contatto contro le barriere a danneggiare la posteriore destra della vettura, nonché un testacoda alla 3 proprio nei secondi finali del turno.

Sulla medesima mescola utilizzata da Max, alle sue spalle, troviamo, nell’ordine, Valtteri Bottas (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull) e Kimi Raikkonen (Ferrari), dal 3° al 6° posto rispettivamente, staccati dai 3 agli 8 decimi dalla vetta della classifica dei tempi, ultimi a contenere il gap entro il secondo di ritardo da Hamilton.

Buona la prestazione della McLaren, con Stoffel Vandoorne 7° e Fernando Alonso 9°, entrambi tuttavia su ultrasoft (unici ad aver utilizzato tale copertura nella prima sessione, insieme ad Esteban Ocon della Force India).

La classifica della prima sessione

1° Hamilton (Gran Bretagna-Mercedes) 1:05.975 soft

2° Verstappen (Olanda-Red Bull) +0.190 supersoft

3° Bottas (Finlandia-Mercedes) +0.370 supersoft

4° Vettel (Germania-Ferrari) +0.449 supersoft

5° Ricciardo (Australia-Red Bull) +0.645 supersoft

6° Raikkonen (Finlandia-Ferrari) +0.873 supersoft

7° Vandoorne (Belgio-McLaren) +1.308 ultrasoft

8° Kvyat (Russia-Toro Rosso) +1.462 supersoft

9° Alonso (Spagna-McLaren) +1.535 ultrasoft

10° Ocon (Francia-Force India) +1.536 ultrasoft

