Hamilton: “Dispiace aver chiuso solo terzo, domani proverò la rimonta"

Le qualifiche del GP di Austria 2017 non hanno sorriso a Lewis Hamilton. Il britannico chiude solamente terzo e, quindi, automaticamente, scatterà in ottava posizione per colpa della cinque posizioni di penalità inflitte per la sostituzione del cambio.

Come se non bastasse, in occasione dell’ultimo disperato tentativo di issarsi in vetta, il pilota inglese ha commesso un errore grave in curva 1. Uno sbaglio che è costato a caro prezzo?

" Per prima cosa voglio fare i miei complimenti a Valtteri Bottas per questa pole position. Anche Sebastian Vettel è andato forte per tutto il weekend, per cui oggi era difficile fare la pole. Durante il mio secondo tentativo ho provato a migliorare ma non ci sono riuscito, peccato, ma sono già concentrato per domani. "

Obiettivo realistico per la gara di domani? “Come sempre darò tutto quello che ho a disposizione per fare il meglio possibile e cercare una rimonta importante. Se fosse possibile vorrei concludere con una bella doppietta con Valtteri”.

Quanto sarà importante la strategia con la SuperSoft sin dall’inizio? “Dato che parto dietro dovevo provare qualcosa di diverso. So che le gomme marchiate di rosso sono più lente rispetto alle UltraSoft, ma durano più a lungo, quindi staremo a vedere come andranno le cose in gara”.

Kimi Raikkonen, approfittando della penalizzazione di Hamilton, scatterà in terza posizione nel GP d’Austria 2017. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

" Non è stata un’ottima giornata. Nell’ultima sessione ho potuto fare solo un giro a causa delle bandiere gialle e dunque è andata così. Non sono contento ma domani parto dalla terza posizione e non è male per come è andata. Per quanto riguarda la strategia bisognerà esaminare tutti gli scenari, dipenderà dalla partenza e dalle condizioni meteo. In gara siamo forti, dobbiamo fare solo una bella partenza. "

Sebastian Vettel scatterà invece dalla seconda posizione in griglia.

" Sono contento del mio giro in Q3 ma chi la fa l’aspetti: sono stato fortunato in passato con margini irrisori su Valtteri Bottas, oggi è toccato a me. Questa pista è corta, la macchina è buona e sono soddisfatto: spero di portare questi miglioramenti anche in gara. Peccato per la bandiera gialla, questa pista è così divertente con curve veloci: mi aspetto una buona gara. La gara è lunga, possono accadere tante cose. Sarà una gara dura, Valtteri è stato veloce, devo pensare a me stesso e non guardare Hamilton che partirà dietro. "

alessandro.passanti@oasport.it