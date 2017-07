Le pagelle: super Bottas, Vettel ci prova ma non basta. Hamilton rimonta ma perde altri punti

Valtteri BOTTAS 10: E' lui il volto di questo weekend. E' vero, se la gara fosse durata qualche giro in più forse Vettel l'avrebbe passato, ma alla fine il finlandese ha vinto meritatamente. Bravissimo in qualifica a battere tutti, super in gara a resistere a gomme distrutte e alla rimonta finale di Seb.

Sebastian VETTEL 9: Ennesimo altro grandissimo weekend per Seb che, dopo le milioni di polemiche post Baku, non ne subisce le conseguenze e va in pista sempre col coltello tra i denti. Ci prova sino all'ultimo a battere Bottas, ma ne esce sconfitto nel duello. Comunque guadagna molti punti su Hamilton: è a +20 sull'avversario, un bel bottino per Silverstone

Daniel RICCIARDO 8: Dopo il trionfo dell'Azerbaijan si conferma ancora nelle posizioni che contano. Incredibile la metamorfosi di casa Red Bull: fino a ieri la vettura non era competitiva, oggi invece gira su tempi paragonabili a quelle di Ferrari e Mercedes. Bravissimo nel finale a resistere agli attacchi di Lewis.

Lewis HAMILTON 7: Buona rimonta, ma era assolutamente prevedibile. Fatica tantissimo con le gomme, anticipando a sorpresa la sosta e allungando tantissimo lo stint con le ultrasoft. Nel finale rimonta ma non passa Ricciardo, perdendo ancora altri punti su Vettel.

Kimi RAIKKONEN 6: Gara dai soliti alti e bassi per Kimi. Bravissimo a mantenere le gomme competitive per tanti giri, ma troppo debole nelle fasi decisive: doveva far perdere più tempo a Bottas e Hamilton, e magari partire meglio e non farsi passare da Ricciardo e Grosjean. Sufficienza risicata.

Romain GROSJEAN 8: Criticato tantissimo negli ultimi tempi per le lamentele al team per freni e altro, porta a casa il miglior risultato della sua stagione e della Haas.

FORCE INDIA 7: Doveva essere un weekend difficile per la Force India, invece anche qui a Spielberg si dimostra quarta forza nel mondiale.

WILLIAMS 7: Dopo la debacle di ieri, Massa e Stroll partono a razzo e, sfruttando anche lo strike di Kvyat, si ritrovano in zona punti e la mantengono senza grosse difficoltà. Terza gara a punti di Stroll, ormai assolutamente riscattato dopo un inizio di stagione indecente.

Max VERSTAPPEN S.V: Quinto ritiro nelle ultime sette corse, tre di fila. Periodo nero e sfortunato per Max che, ancora peggio, coincide con il momento di maggior forma di Ricciardo. Deve dimenticare e cercare di superare queste difficoltà, arriverà il suo momento.

Carlos SAINZ 5: Non ne ha azzeccata una questo weekend. Prima le parole dure nei confronti della Toro Rosso, poi la risposta ancora più dura del management della squadra. Una qualifica anonima e una partenza totalmente sbagliata. Alla fine arriva il ritiro per problemi tecnici. E' un gran pilota, che però si ritrova con le porte dei top team chiusi.

Daniil KVYAT 4: Non parte male, ma poi sbaglia totalmente la frenata buttando fuori Verstappen e Alonso. Si becca meritatamente la penalità. Weekend nero per la Toro Rosso che si ritrova due piloti estremamente criticati per questioni differenti.