Lewis Hamilton leader anche nelle seconde libere, Sebastian Vettel lo bracca da vicino

Lewis Hamilton si prende anche il turno pomeridiano del venerdì di prove libere, valido nell’ambito del weekend del GP d’Austria, nona prova del Mondiale F1 2017. L’inglese della Mercedes, su ultrasoft, ha fatto siglare un crono di 1:05.483, segnalandosi anche per una più che positiva simulazione gara con la medesima gomma dalla banda viola, portata per oltre 20 giri (non consecutivi) su tempi sempre piuttosto validi, compresi tra l’1:08 alto/1:09 basso.

In seconda posizione troviamo un redivivo Sebastian Vettel (Ferrari), staccato di 147 millesimi dal rivale, anch’egli su pneumatico ultrasoft. Il 30enne tedesco ha fatto vedere cose più che interessanti con la supersoft, mentre non ha del tutto provato la soft, gomma più lenta tra quelle portate dalla Pirelli al Red Bull Ring.

Terzo ha terminato Valtteri Bottas (Mercedes), staccato di poco più di due decimi da Hamilton, anche lui su gomma ultrasoft, segnalandosi per un ritmo convincente con la supersoft (banda rossa). Il 27enne finlandese è stato, inoltre, protagonista di una uscita sulla ghiaia alla curva 5, riuscendo tuttavia a proseguire nella sessione senza particolari affanni.

Chi ha dovuto tremare, per un nuovo problema tecnico (ai freni) è stato Max Verstappen (Red Bull, 4°), che a causa di tale motivo ha perso la prima parte del turno pomeridiano, ritardando rispetto agli altri la simulazione di qualifica e avendo dunque a disposizione un asfalto maggiormente gommato (e perciò più prestazionale) rispetto agli avversari. Il 19enne olandese ha preceduto di appena 41 millesimi Daniel Ricciardo (Red Bull, 5°), con Kimi Raikkonen (Ferrari, 6° ad oltre 6 decimi) a chiudere il cerchio dei top team, ultimo a stare sotto al secondo di ritardo da Hamilton nella lista dei tempi.

Buone, infine, le performance offerte da Haas (entrambi i piloti nella top ten) e McLaren, con Fernando Alonso 8° ad 1.2″ dalla vetta della classifica.

Classifica FP2 Austria 2017 (Top Ten)

1° Hamilton (Gran Bretagna-Mercedes) 1:05.483 ultrasoft

2° Vettel (Germania-Ferrari) +0.147 ultrasoft

3° Bottas (Finlandia-Mercedes) +0.216 ultrasoft

4° Verstappen (Olanda-Red Bull) +0.349 ultrasoft

5° Ricciardo (Australia-Red Bull) +0.390 ultrasoft

6° Raikkonen (Finlandia-Ferrari) +0.661 ultrasoft

7° Magnussen (Danimarca-Haas) +1.108 ultrasoft

8° Alonso (Spagna-McLaren) +1.249 ultrasoft

9° Hulkenberg (Germania-Renault) +1.252 ultrasoft

10° Grosjean (Francia-Haas) +1.280 ultrasoft

Video - Auto in mare e diamanti rubati: le 5 storie più folli legate al GP di Monaco 01:03

Davide Brufani