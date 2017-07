Lewis Hamilton sostituirà il cambio, penalità di cinque posti in griglia al GP d'Austria

Brutto colpo per la Mercedes alla vigilia del Gran Premio d'Austria. Lewis Hamilton sarà costretto a sostituire il cambio e sarà dunque retrocesso di cinque posizioni nella griglia di partenza per la gara di domenica.

Da regolamento, ogni pilota non può sostituire il cambio per 6 Gran Premi consecutivi, ma la scelta di Lewis Hamilton arriva prima del previsto. La penalizzazione aiuterà Sebastian Vettel a mantenere (se non incrementare) il vantaggio nella classifica, già forte di 14 punti: il britannico della Mercedes è stato il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere in Austria, la il ferrarista è stato molto vicino, a 147 millesimi.