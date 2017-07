Marchionne: “Vettel doveva evitare il gesto di Baku: il caso è chiuso"

Sergio Marchionne, Presidente della Ferrari, è arrivato in mattinata a Zeltweg dove oggi si disputa il GP d’Austria 2017, nona prova del Mondiale di Formula Uno. Alla vigilia della gara, con la Gazzetta dello Sport, si è ancora dilungato sull’incidente di Sebastian Vettel con Lewis Hamilton a Baku: “Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la Fia il caso è chiuso. Il gesto di Vettel a Baku doveva essere evitato. Ne ho parlato con lui. Ma ha pagato. Il discorso è quindi chiuso. Si è parlato molto del loro incidente ma non si è parlato molto dell’incidente con cui Bottas ha messo fuori causa Raikkonen in un modo non molto corretto. Ad ogni modo, uno che ripetesse le azioni di Sebastian verrà punito nella stessa maniera. E comunque non dimentichiamo che Sebastian non è l’unico ad aver perso dei punti, la lista dei cosidetti condannati è lunga“.

Si è espresso in elogi sulla Ferrari, in testa al Mondiale piloti con Vettel: “La macchina è competitiva e siamo piuttosto contenti dello sviluppo che ha fatto fino adesso. C’è ancora tanta strada da fare, è un cammino che è appena cominciato, abbiamo un’agenda molto complessa da portare avanti fino a Monza e vediamo che succederà all’inizio di settembre”.

Sui secondi piloti: “Raikkonen è un bravo ragazzo, si impegna ma deve lavorare ancora molto. Kimi serve per vincere il costruttori. Non abbiamo richiesto Verstappen alla Red Bull né tantomeno ci siamo interessati ad Alonso”.

Sui nuovi possibili regolamenti: “Doppio turbo al posto del motore elettrico? L’ho ripetuto a Liberty anche stamattina. Io credo che creare un sistema di power unit che vada a negare lo sviluppo tecnico dell’industria è una bufalata. O facciamo qualcosa di intelligente e coerente con lo sviluppo dell’industria o è meglio lasciar perdere. Queste soluzioni facili di togliere la parte ibrida del motore, o di portare i 12 cilindri aspirati sono roba vecchia, abbiamo già visto”.