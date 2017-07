Pole di Bottas, Vettel in prima fila accanto a lui; Hamilton partirà ottavo

Con Lewis Hamilton penalizzato, tutti si aspettavano la pole position di Sebastian Vettel soprattutto dopo una spumeggiante FP3, conclusa in testa. E invece arriva la prima piazza che non t'aspetti, ma assolutamente meritata: Valtteri Bottas mette a segno la zampata, un tempo incredibile che gli permette domani di partire davanti a tutti. Un giro super: la Mercedes migliora continuamente e il finlandese è stato bravissimo ad approfittarne. Vettel comunque c'è: è vero, l'occasione per tornare in pole era ghiotta, ma il tedesco comunque si ferma molto vicino, qualcosa come a 42 millesimi di distacco. La gara però è domani e Seb ha un grande vantaggio su Lewis Hamilton.

Già, perché l'inglese, oltre alla penalità, arriva solo terzo. Per cui domani sarà in griglia in ottava piazza, lontano dai primi. Lewis non è stato per nulla perfetto nel Q3, con diversi errori nel giro decisivo. Dovrà partire bene domani, per poi sperare nell'aiuto di Bottas in testa. Il vantaggio del tre volte campione del mondo è che in gara sarà al via con gomme supersoft, mentre gli altri sulle ultrasoft. Hamilton ottavo, terzo quindi Raikkonen. Poi Ricciardo, Verstappen e il buon Grosjean. Settimo Perez, nono Ocon davanti a Sainz.

Domani sarà una gran gara ricca di spunti. Seb cercherà di passare Bottas in partenza per poi andare via. Hamilton comunque tornerà su dalle retrovie, con Bottas che magari farà da tappo a tutti. Attenzione anche a Kimi e alle Red Bull, che potrebbero dare fastidio ai "Fantastici Quattro".

I tempi

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Vallteri Bottas Mercedes - 2 Sebastian Vettel Ferrari +0.042 3 Lewis Hamilton Mercedes +0.173 4 Kimi Raikkonen Ferrari +0.528 5 Daniel Ricciardo Red Bull +0.645 6 Max Verstappen Red Bull +0.732 7 Romain Grosjean Haas +1.229 8 Sergio Perez Force India +1.354 9 Esteban Ocon Force India +1.423 10 Carlo Sainz Toro Rosso +1.475

I 5 momenti delle qualifiche

- Nel Q1 Ferrari e Mercedes vanno in pista con le supersoft mentre tutti gli altri sono sulle ultrasoft. I tempi sono buoni per tutti, tranne che per Kimi Raikkonen che è costretto a mettere le ultra per qualificarsi.

- Dietro è grande lotta: le Sauber e le Williams sono in grande crisi e vengono eliminate. Fuori anche Palmer, con Vandoorne che si qualifica all'ultimo.

- Q2 con il solo Hamilton che prova l'azzardo. La Mercedes alza il ritmo e piazza crono importanti, con Lewis quindi che si quaifica con gomma rossa, mentre gli altri sono sulla viola. Ma è Bottas a mettersi in luce con un gran tempo davanti a Vettel.

- Dietro Ocon riesce a qualificarsi all'ultimo tentativo. Fuori quindi Hulkenberg, Alonso, Vandoorne, Kvyat e Magnussen.

- Q3 stellare: Bottas piazza una super zampata, Vettel è li ad un soffio. Gli altri più lontani, con Hamilton, Raikkonen, Ricciardo e Verstappen. Nel crono decisivo arriva la bandiera gialla per la macchina ferma in pista di Grosjean e tutto viene neutralizzato.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

Il tempo migliore dello scorso anno di Lewis Hamilton era stato di 1'06"228 fatto in Q2. Quest'anno Bottas fa un 1.04.251, due secondi in meno in una pista di poco più di un minuto. Tanta roba le F1 2017.

Il migliore

Valtteri BOTTAS: Quando è in forma e tutto va per il meglio è un gran piede. Velocissimo per tutta la sessione, riesce ad avere la meglio di Seb per un soffio. Domani farà da scudiero o correrà in solitaria?

Il peggiore

WILLIAMS: Come in MotoGP, anche in questa F1 ogni weekend fa storia a se. E' vero, Baku era diversissima e la gara è stata veramente strana, certo che vedere la Williams passare dal podio a fuori dalla Q3 è veramente incredibile.