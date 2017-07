Sebastian Vettel è un fulmine davanti alle Mercedes nelle terze libere: 4° Raikkonen

Proseguono le buone notizie per Sebastian Vettel e la Ferrari. Dopo la penalità inflitta al suo rivale Lewis Hamilton nel tardo pomeriggio di ieri (cinque posizioni da scontare in griglia) questa mattina il tedesco ha dominato la terza sessione di prove libere con il tempo di 1:05.092 staccando proprio l’inglese che si è fermato a 1:05.361.

Come se non bastasse Hamilton ha avuto anche un problema sul finire della FP3 con una uscita di pista in curva 3 che sembra sia stata causata dalla rottura del freno anteriore destro. La curiosità di tutti, però, è stata che l’inglese è tornato ai box rimanendo in seconda marcia ed ai 70kmh, facendo per un attimo temere una nuova penalità per quanto riguarda il cambio.

Al terzo posto si è classificata la seconda Mercedes di Valtteri Bottas a 423 millesimi da Vettel e che questo pomeriggio avrà tutto il peso delle qualifiche delle “Frecce d’argento” sulle spalle. Quarto è Kimi Raikkonen, ancora una volta poco a suo agio in questo fine settimana, chiudendo a 519 millesimi dal compagno di scuderia.

Alle spalle dei “magnifici quattro” troviamo Red Bull e Haas. Daniel Ricciardo è quinto a 804 millesimi, davanti a un sorprendente Kevin Magnuessen (che sfrutta la nuova Power Unit Ferrari) ad appena 40 millesimi dall’australiano. Settimo è Romain Grosjean in 1:06.015 che sembra aver risolto i suoi consueti problemi in frenata, mentre Max Verstappen è ottavo con lo stesso tempo del francese.

Chiudono la top ten le due Toro Rosso, con Daniil Kvyat nono in 1:06.279 e Carlos Sainz decimo in 1:06.332, dopo che nei primi minuti della FP3 era rimasto appiedato dalla sua vettura per colpa del motore. Nelle retrovie, come ieri, troviamo la Force India, con Sergio Perez ancora una volta in difficoltà in diciassettesima posizione, mentre Esteban Ocon continua a precederlo, subito fuori dalla zona punti.

Si annuncia, dunque, una qualifica di capitale importanza. Sebastian Vettel se saprà confermarsi (questa mattina ha fatto segnare i record in tutti e tre i settori) potrà lottare alla pari con Lewis Hamilton per la pole position. Le cinque posizioni di penalità per l’inglese faranno tutta la differenza del mondo, con Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen che saranno chiamati ad aiutare i loro compagno di scuderia.

CLASSIFICA FINALE TERZA SESSIONE DI PROVE LIBERE GP AUSTRIA:

1 05 Sebastian Vettel Ferrari 1’05″092 2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’05″361 3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’05″515 4 07 Kimi Raikkonen Ferrari 1’05″611 5 03 Daniel Ricciardo Red Bull 1’05″896 6 20 Kevin Magnussen Haas 1’05″936 7 08 Romain Grosjean Haas 1’06″015 8 33 Max Verstappen Red Bull 1’06″015 9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1’06″279 10 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1’06″332 11 31 Esteban Ocon Force India 1’06″374 12 27 Nico Hulkenberg Renault 1’06″563 13 2 Stoffel Vandoorne McLaren 1’06″578 14 30 Jolyon Palmer Renault 1’06″595 15 14 Fernando Alonso McLaren 1’06″599 16 18 Lance Stroll Williams 1’06″776 17 11 Sergio Perez Force India 1’06″875

