Tra il tabù Red Bull Ring e gli ammonimenti di Todt, Vettel a caccia della vittoria in Austria

Sarà una gara decisamente particolare quella che ci appresteremo a vivere tra qualche ora in Austria, sul tracciato del Red Bull Ring. Il nono appuntamento del Mondiale 2017 di F1 sarà diverso rispetto agli altri. La classica sfida tra Mercedes e Ferrari si è arricchita di elementi nuovi, da rendere tutto il contesto non facile da gestire per piloti e team. Ci riferiamo chiaramente a quanto avvenuto dopo il GP di Baku: le scuse di Sebastian Vettel, le polemiche sulla mancata stretta di mano di Hamilton nei confronti del rivale su invito di Davide Valsecchi ed un Lewis penalizzato di 5 posizioni in griglia (partirà ottavo) per aver sostituito il cambio il cambio della sua Mercedes.

Tanti spunti condensati in un unico round che daranno vita ad una corsa ricca di significati. La Ferrari, con Vettel secondo e Kimi Raikkonen terzo alle spalle del poleman Valtteri Bottas, ha solo un obiettivo in mente: vincere, sfatare il tabù austriaco (ultimo successo risalente al 2003) e mettere la parola fine alle chiacchiere. E’ questo il desiderio di Seb, stanco di dover tornare sull’argomento e ripetersi davanti ai microfoni. Solo un successo limpido potrà spegnere i fuochi di questi giorni.

Lo sa bene il quattro volte campione del mondo che, fino ad ora, è stato perfetto. Autore di un giro straordinario in qualifica ad appena 42 millesimi di secondo da Bottas, il teutonico vuol riversare sul volante tutta l’amarezza e la frustrazione di queste ultime due settimane volendo scrivere il proprio nome nello spazio riservato al vincitore. Il ferrarista però dovrà stare attento. Correre sapendo di non poter commettere alcuna infrazione sarà un altro aspetto da considerare. I soli tre punti rimasti sulla sua “patente” dovranno invitare alla prudenza e, in taluni casi, limitare il proprio furore agonistico.

Lo ha detto piuttosto chiaramente il presidente della Fia quali potrebbero essere le conseguenze nei confronti di Sebastian se quanto avvenuto in Azerbaijan si dovesse ripetere: “Se Vettel dovesse ricascarci, le conseguenze saranno severissime“. Queste le parole chiare di Todt a Sky Sport. Una condizione, dunque, non facile di cui anche gli avversari terranno conto, consapevoli di un Seb “Osservato speciale”.

Un banco di prova probante per il n.5 della Ferrari in una gara nella gara nella quale gli aspetti psicologici, ancor più di altre occasioni, faranno la differenza. Lewis Hamilton cercherà la rimonta folle dall’ottava posizione, Bottas proverà a dargli una mano e attenzione all’incognita pioggia…

