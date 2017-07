Vettel: "Con un giro in più avrei potuto prendere Bottas e vincere la gara..."

Se sarà una lotta a tre ancora è difficile dirlo di certo Valtteri Bottas ha meritato di cogliere la sua seconda vittoria in carriera in F1. Il pilota finlandese della Mercedes ha costruito il suo successo grazie grazie a una formidabile partenza, talmente 'bruciante' da finire per una fase della gara sotto investigazione per una possibile jump start. Nel finale Bottas ha subito il ritorno di Vettel, arrivato a ridosso del finlandese senza riuscire però a tentare il sorpasso, ed è proprio qui che Seb recrimina nel dopo gara anche se il tedesco allunga su Hamilton, ora a 20 lunghezze dal tedesco.

Bottas: "Vinto grazie alla partenza migliore della mia vita"

" Credo sia stata la partenza migliore della mia vita, ero davvero sul pezzo oggi.Sono molto contento per la seconda vittoria della mia carriera, un ringraziamento enorme va al team che ha reso tutto questo possibile. La rimonta di Vettel nel finale? E' stato un po' un dejavu (della Russia, ndr), mi stava riprendendo. Nell'ultimo pit stop avevo un blister troppo grosso sulla posteriore sinistra. E' stata una bella stagione finora, non siamo ancora a metà, ho un buon bottino di punti ma dobbiamo continuare a crescere. Io credo nel team e il team crede in me. Abbiamo un lungo anno davanti, mi sto godendo ogni momento e sono sicuro che andrà bene". "

Vettel: "Con un giorno in più avrei vinto..."

" Come ci si potrebbe sentire ad arrivare a mezzo secondo dal primo? Un pizzico d’amarezza c’è. Sono comunque molto più contento della seconda parte della gara rispetto alla prima nella quale ho sofferto con la macchina. Negli ultimi giri mi sono davvero avvicinato e ci ho creduto, forse con Perez ho perso tempo nel doppiaggio. Magari con un giro in più avrei potuto vincere ma anche questo risultato va più che bene per il campionato. "

Arrivabene: "Restiamo umili, coi se e con i ma non si va da nessuna parte"

" Sebastian oggi ha dimostrato che c'è, la Ferrari c'è. Kimi ha allargato un attimo in partenza ma poi si è difeso bene. Quindi avanti così. Bisogna essere umili e guardare quello che è successo. Ora andiamo avanti, ci vediamo a Silverstone". "

Ricciardo: "Gara divertente, fantastico aver conquistato 5 podi consecutivi"

" E' stata una gara divertente, la partenza è stato un momento decisivo, così come la difesa su Lewis negli ultimi giri. Mi è arrivato davvero vicino ma sono riuscito a tenerlo dietro, aver fatto cinque podi consecutivi è fantastico. Poi in Austria finalmente è toccato a me quest'anno, è bellissimo vedere tutti questi tifosi della Red Bull" "

Hamilton: "Non è stato un weekend grandioso ma ho fatto del mio meglio

" Non è stato un weekend grandioso ma non posso farci nulla. Ho fatto del mio meglio, ho dato tutto, possiamo dire di aver fatto un lavoro fantastico. Le gomme? Il primo stint è stato ottimo, nel secondo avevo troppa ala anteriore e questo ha causato del blistering, ma non è stato un problema. Non è stata una sorpresa, alla fine l'ho quasi preso. Non ce l'ho fatta per poco, ma queste sono le gare". "