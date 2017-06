Lauda: “La penalità a Vettel è uno scherzo. E' giusto riaprire il caso”

Come è stato confermato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (Fia) il 3 luglio sarà aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Sebastian Vettel, dopo quanto avvenuto in pista con Lewis Hamilton nel corso del 19° giro del GP d’Azerbaijan alla curva-15 con conseguente “Stop&Go” di 10″. Un episodio che a distanza di giorni continua a far parlare e che dopo la notizia di un riesame da parte della Fia ha portato ad un ulteriore elemento di discussione.

A confermare una posizione molto critica nei confronti del tedesco e della penalità comminatagli dai commissari di gara è Niki Lauda, presidente non esecutivo della Mercedes che ha dichiarato al quotidiano Osterreich quanto segue:

" La mossa di Vettel è stata incredibile e la cosa che stupisce è che non ha neanche ammesso le proprie colpe. Posso capire la rabbia di Lewis e anch’io sono arrabbiato, perché poteva semplicemente scusarsi e dire ‘E’ stato un mio errore e ho creato un casino dal nulla. Con lui è sempre così. La penalità di Baku è stata uno scherzo se guardiamo con attenzione il gesto e riaprire il caso penso sia stata la decisione giusta, soprattutto per evitare ulteriori casi di questo tipo. "

