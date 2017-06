A Montreal la Ferrari dovrà fare attenzione alla potenza della Mercedes

Dalla Costa Azzurra del Principato di Monaco al bacino Notre Dame di Montreal. La Formula Uno saluta i tortuosi saliscendi monegaschi e sbarca sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve per il GP del Canada, tappa storica del Mondiale, luogo ideale per il nuovo capitolo della saga Ferrari-Mercedes che sta monopolizzando questa stagione.Se a Montecarlo ci si attendeva una Ferrari molto competitiva grazie al suo passo corto, il circuito di Montreal, invece, potrebbe fare pendere l’ago della bilancia a favore delle “Frecce d’argento”. Per quali motivi? Andiamo ad analizzarli nella giusta maniera.

Iniziamo dalla conformazione del tracciato, che ha un layout particolare e quasi unico rispetto gli altri 19 appuntamenti della stagione 2017. Alterna, infatti, curve lente ad ampie chicane per passare poi a tratti di grande scorrimento e brusche frenate. Un circuito che favorisce la Mercedes per alcuni aspetti, come i lunghi rettilinei nei quali (soprattutto nelle qualifiche) può sprigionare l’incredibile potenza della sua Power Unit, e per le chicane che richiedono ottimo comportamento delle sospensioni. Si rischia un dominio della scuderia di Brackley? Non esageriamo. Sono finiti i tempi nei quali le due Mercedes potevano fare il bello ed il cattivo tempo in F1, e la Ferrari ha dimostrato di sapersi adattare nel migliore dei modi in ogni tipo di pista. Quest’anno, infatti, ha rischiato di vincere ovunque e c’è riuscita anche in luoghi nei quali aveva un trend negativo come successo proprio a Monaco.

Quali sono, dunque, i motivi che fanno ben sperare la scuderia di Maranello? La SF70H, per esempio, ha fatto vedere di rispondere presente nei tracciati “stop&go”, quelli da frenate e ripartenze, e ha anche messo in mostra un buon comportamento nelle curve lente, sfruttando una ottima stabilità di una vettura che, a differenza della Mercedes, è semplice da assettare.

Il capitolo pneumatici, come sempre, sarà importante, anche in Canada. Sulla pista di Montreal verranno portate le coperture più morbide del lotto e in questo caso lo scontro sarà ad armi pari. Dopo un inizio di annata nel quale la Ferrari dominava a livello di sfruttamento delle gomme, la Mercedes ha saputo bruciare le tappe e riportarsi allo stesso livello delle “Rosse”.

Si annuncia, come sempre, grande battaglia e spettacolo lungo il bacino del fiume San Lorenzo grazie, anche, ai tanti punti nei quali si può effettuare un sorpasso. Negli ultimi due anni sono arrivate altrettante vittorie di Lewis Hamilton (cinque volte vittorioso in Canada) mentre la Ferrari non festeggia a Montreal dal lontano 2004 (quando vinse il solito Michael Schumacher). Un record negativo che Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen proveranno a spezzare.

