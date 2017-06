Esame importante per la Ferrari. La Rossa ha davvero qualcosa in più della Mercedes?

Siamo giunti al settimo appuntamento della stagione di Formula Uno e prosegue il duello, quanto mai avvincente, tra Ferrari e Mercedes. Il prossimo round sta per essere disputato a Montreal per il GP del Canada e ci farà entrare nel secondo terzo di stagione. Cosa ci ha detto questo inizio di Mondiale 2017?

In primo luogo ci ha fatto capire sin dal via che il dominio incontrastato della Mercedes aveva le ore corte. Sin dalle qualifiche di Melbourne la Ferrari si è dimostrata capace di tenere testa alle temibili “Frecce d’argento” e che quest’anno la vettura era pronta per stupire. E questo non può che essere il secondo punto di interesse. Ma c’è dell’altro. La “Rossa”, non solo ha stupito ma, risultati alla mano, ha ottenuto meno di quanto abbia messo in mostra.

Con il senno di poi è facile parlare, lo si sa, ma se tutto fosse andato in direzione di Maranello, Sebastian Vettel avrebbe potuto fare bottino pieno in questo avvio di stagione. E non lo avrebbe fatto certo per caso o per fortuna, ma perchè il pacchetto 2017 è di primissimo piano. Partendo dai piloti, passando per la vettura, fino ad arrivare al team che, a parte ordinaria amministrazione, non ha sbagliato nulla, dalla progettazione fino alla pista.

La Mercedes, dopo alcuni pugni (metaforici sia ben chiaro) presi in pieno volto, ha provato a rimettersi in carreggiata. Ha fatto quadrato e in Spagna ha portato una vettura rivista in molti aspetti. Una mezza rivoluzione che, tuttavia, non ha minimamente scosso la Ferrari. La vittoria a Barcellona è arrivata, ma più per demeriti altrui che meriti propri e il tutto rende ancor più interessante questo duello in vetta al Mondiale.

Il GP del Canada è uno degli appuntamenti che la Mercedes non può fallire (arrivando anche da una magra figura monegasca). Pista favorevole e ottima tradizione di Lewis Hamilton (che ha vinto a Montreal in ben 5 occasioni) fanno sì che la scuderia di Brackley abbia il peso del pronostico sulle spalle, con l’unica incognita del comportamento degli pneumatici più morbidi che fanno fatica a portare a temperatura. Se, invece, dovesse arrivare un’altra vittoria Ferrari potrebbe rappresentare uno spartiacque per entrambe le stagioni. Un successo di Vettel farebbe diventare il tedesco il grande favorito per il titolo iridato.

