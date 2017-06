Hamilton eguaglia il record di Senna e viene premiato con un casco di Ayrton: "Senza parole"

Non è stata una qualifica come tutte le altre. Lewis Hamilton in Canada ha eguagliato un numero storico, le 65 pole position ottenute in carriera da Ayrton Senna. E, ora, davanti a sé vede soltanto le 68 di Michael Schumacher.

Il pilota della Mercedes è riuscito nell’impresa per merito di un giro fantastico, il nuovo record della pista: 1'11''459. Infranto dopo 13 anni il precedente primato stabilito da Rubens Barrichello (1'13''622).

Basterebbe questo per rendere la pole position di Hamilton speciale. Ma c’è stato altro. La famiglia di Senna ha infatti voluto omaggiare il britannico regalandogli un casco indossato dal pilota brasiliano.

" Sono senza parole. So che per molti di voi, Ayrton è stato il pilota migliore. Lo stesso vale per me. È stato il pilota che mi ha ispirato e non posso che ringraziare la famiglia di Senna per avermi regalato il suo casco. "

- Lewis Hamilton

L’emozione dell’inglese è stata tangibile. Il modo migliore per accendere un weekend che si preannuncia entusiasmante sul circuito di Montreal.