Hamilton precede Vettel di un soffio nelle prove libere, eterna sfida Mercedes-Ferrari

Lewis Hamilton fa sue le prime prove libere del GP del Canada e dimostra che sulla pista di Montreal si trasforma. Il pilota inglese, cinque volte vincitore su questo tracciato, è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:14, fissando il miglior tempo a 1:13.809. Il suo grande rivale stagionale, Sebastian Vettel, è distante appena 198 millesimi, e precede Valtteri Bottas fermo a 237 millesimi e Kimi Raikkonen, a poco più di quattro decimi.

Tutti gli altri sono più staccati, con un’ottima Force India che porta Sergio Perez e Esteban Ocon al quinto e sesto posto, mentre le due Red Bull non fanno meglio del settimo posto con Max Verstappen (ad un secondo da Hamilton) e del nono con Daniel Ricciardo ad oltre un secondo e mezzo. L’australiano, suo malgrado, ha dovuto far fronte ad alcuni problemi che lo hanno costretto parecchio ai box.

Completano la top ten, Felipe Massa (Williams) ottavo, e Daniil Kvyat (Toro Rosso) decimo a quasi due secondi. Il suo compagno si scuderia, Carlos Sainz è rimasto appiedato dalla sua vettura per un’ennesima rottura del motore. Stesso discorso anche per Fernando Alonso che, dopo una sessione passata quasi tutta ai box, si ferma al tornantino del Casinò con la Power Unit ko.

La sessione ha visto una prima fase interlocutoria per colpa di un asfalto ancora troppo sporco, ma ha messo in mostra una Mercedes in palla, con la Ferrari a poca distanza. La FP2 sarà dedicata alle simulazioni di gara e ci farà capire chi sarà favorito in vista di domenica.

CLASSIFICA FP1 GP CANADA:

1 HAMILTON MERCEDES 1:13.809

2 VETTEL FERRARI +0.198

3 BOTTAS MERCEDES +0.237

4 RAIKKONEN FERRARI +0.421

5 PEREZ FORCE INDIA +0.769

6 OCON FORCE INDIA +0.976

7 VERSTAPPEN RED BULL +1.052

8 MASSA WILLIAMS +1.297

9 RICCIARDO RED BULL +1.612

10 KVYAT TORO ROSSO +1.849