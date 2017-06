Le Ferrari volano anche nelle ultime libere: Vettel davanti a Raikkonen e Hamilton

E’ sempre la Ferrari a fare la voce grosse in questo weekend del GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di F1 2017, sul tracciato di Montreal. Sebastian Vettel ha ottenuto infatti il miglior tempo in 1’12″572 precedendo il compagno di squadra Kimi Raikkonen (+0″292) e la Mercedes di Lewis Hamilton (+0″352). Sorprende la Red Bull di Max Verstappen in quarta piazza (+0″393) davanti ad un non troppo convincente Valtteri Bottas (+0″638).

Pronti, via e Sebastian Vettel con le UltraSoft inizia subito a marcare il suo territorio firmando il miglior tempo in 1’13″015 con 1″075 di vantaggio su Daniel Ricciardo ed 1″105 sul compagno di squadra Raikkonen. Mercedes che entrano in pista ed iniziano a martellare con le SuperSoft mostrando grande velocità con questi pneumatici e portandosi soltanto a mezzo secondo dal tedesco del Cavallino con Hamilton (+0″501) mentre Bottas si ferma 890 millesimi dalla vetta.

Le due grandi rivali anticipano, di qualche minuto, la simulazione da qualifica ed è Seb a mostrarsi in grande confidenza con la SF70H: un tempo straordinario quello del tedesco in 1’12″572 a 3 decimi dal record della pista di Ralf Schumacher. Crono ottenuto, inanellando una serie di giri che hanno consentito al leader del Mondiale di mettersi alle spalle un sempre veloce Raikkonen a 292 millesimi. In terza piazza Lewis che, avendo molte più difficoltà nel trovare il range di temperatura ideale con le mescole US, deve incassare +0″354 mentre l’altro alfiere delle Frecce d’Argento (Bottas), rischiando l’impossibile nel primo settore, accusa un ritardo di 638 millesimi.

A sorpresa negli ultimi minuti arriva Verstappen con la Red Bull che siglando un crono a soli 393 millesimi dalla vetta si piazza nel panino d’argento. Più attardato, invece, Ricciardo che conclude le sue prove in ottava posizione a 973 millesimi dal leader. Molto bene, Nico Hulkemberg (Renault) in sesta posizione a +0″921 davanti a Felipe Massa (Williams), al citato Ricciado, Esteban Ocon (Force India) e Carlos Sainz (Toro Rosso).