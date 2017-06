Sebastian Vettel: “Rimonta divertente ma non è il risultato che meritavamo”

Doppietta Mercedes nel Gran Premio del Canada. Lewis Hamilton ha trionfato per la sesta volta in carriera a Montreal precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Completa il podio Daniel Ricciardo con la Red Bull. Segue Sebastian Vettel, quarto dopo una gara in rimonta a causa di un contatto alla partenza con Max Verstappen. Il tedesco resta leader del mondiale con 12 lunghezze da vantaggio su Hamilton ma dopo una gara coraggiosa e per certi versi stoica, alla luce anche dei problemi avuti con l'alettone e con l'auto in generale, l'umore non può essere dei migliori...

Sebastian Vettel (4° classificato)

" Avrei voluto il podio, perché ce lo saremmo meritati ed avevamo le carte in regola per prendercelo. Credo che la mia partenza non sia stata buona, ma nemmeno disastrosa. Mi ha sorpreso un po’ la traiettoria di Bottas, e poi si può discutere anche di Verstappen e del suo tocco…. Non ci siamo accorti subito che c'era un problema sul mio alettone anteriore e questo ci ha costretto a ripartire ultimi. Da quel momento il passo è stato ottimo e ne è venuta fuori una rimonta divertente, peccato solo che non ci abbia portato al risultato che avremmo meritato. Con un giro in più sono convinto che sarei potuto andare a prendere Daniel (Ricciardo) e il terzo posto… Perché ero più rapido. "

Lewis Hamilton (1° classificato)

" Qui ho ottenuto la prima vittoria e la prima pole della mia carriera. Ripetermi in questo weekend è stato incredibilmente speciale. Sono al settimo cielo. Ringrazio il team e i ragazzi in fabbrica che hanno lavorato per sistemare i problemi dell'ultima gara. Anche Valtteri ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo portato a casa un bel bottino di punti". "