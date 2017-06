Vettel: "Hamilton è stato il migliore in qualifica, ma in gara andremo forte"

Non completamente soddisfatto Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2017 di F1. Il ferrarista, secondo alle spalle di Lewis Hamilton (sesta pole a Montreal e 65esima in carriera eguagliando il mito Ayrton Senna), analizza così in conferenza stampa l’andamento delle prove.

Anzitutto complimenti a Lewis che è stato il migliore oggi e per il traguardo delle 65 pole position in carriera. Abbiamo scelto una strategia particolare (3 tentativi) e pensavo di poter progredire nella terza uscita ma ho perso un po’ la macchina alla seconda curva. Ho provato a recuperare ma non è stato sufficiente.La vettura comunque è veloce e dovremmo andare piuttosto bene in gara”.