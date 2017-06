Vettel: "Mi piace la pista, ma nessuna garanzia: qui succedono sempre un sacco di cose"

"Mi piace questa pista e non vedo l'ora di guidare. Finora la macchina si è comportata bene, dovrebbe farlo anche qui, ma non c'è nessuna garanzia". Sebastian Vettel guarda così al Gran Premio del Canada in programma questo fine settimana sul circuito di Montreal. "Penso che la nostra forza venga dall'impegno collettivo - ha aggiunto il leader del mondiale - Ci sforziamo per tirar fuori il massimo. La gente vede quello che faccio in pista, ma non il lavoro che a Maranello. In retrospettiva, è chiaro che che finora siamo andati bene, ma niente garantisce che un buon risultato dell'ultima gara si ripeta anche nella prossima. Dobbiamo riflettere su tutto, facendo attenzione ai dettagli".

Anche Kimi Raikkonen non dà nulla per scontato. "Dovremo affrontare questo weekend come qualsiasi altro, partire dalle prove libere e vedere dove possiamo arrivare sabato e domenica. Ogni pista è diversa, non è mai facile e non lo sarà neppure su questo circuito - ha evidenziato il finlandese - anche se non ci sono tante curve. E poi, su una pista come questa, di solito succedono un sacco di cose...".