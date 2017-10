GP Giappone: Bottas costretto a cambiare il cambio, penalizzato di 5 posizioni in griglia

Alla vigilia del sabato di Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone, è arrivata la notizia della sostituzione del cambio da parte di Valtteri Bottas. Il componente della Mercedes del finlandese non è stato utilizzato per tutte le sei gare previste dal regolamento e per questo motivo il numero 77 sarà penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Inizia dunque in salita il weekend per le Frecce d’Argento, considerando che Lewis Hamilton non potrà contare in pieno sull’aiuto del proprio compagno di squadra. La Ferrari avrà il dovere di provare a sfruttare la situazione. Oltre a Bottas hanno sostituito il cambio anche Hamilton, Kevin Magnussen (Haas) e Carlos Sainz (Toro Rosso) ma in tutti e tre i casi non ci sarà penalità dal momento che sono stati portati a termine tutti i sei Gran Premi previsti dal regolamento.

