GP Giappone in diretta tv e Live-Streaming

Programma GP Giappone

Venerdì 6 Ottobre

Prove libere 1 ore 3:00 Live

Prove libere 2 ore 7:00 Live

Sabato 7 Ottobre

Prove libere 3 ore 5:00 Live

Qualifiche ore 8:00 Live

Domenica 8 Ottobre

GP Giappone ore 9:00 Live

Sebastian Vettel (Ferrari) - Grand Prix of Malaysia 2017Getty Images

GP Giappone in tv: la gara non sarà trasmessa in chiaro

Il GP del Giappone sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1, canale 207 di Sky e, in differita, sulla Rai. Per la precisione, le prove libere saranno su Rai Sport HD, le qualifiche su Rai 2 e la gara su Rai 1.

GP Giappone in Live-Streaming

Il GP del Giappone sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

GP Giappone: informazioni

Data, orario e luogo: Domenica 8 Ottobre, ore 7:00, Suzuka Circuit

Precedente GP: GP Giappone, Sepang International Circuit Live | Report | Pagelle

Prossimo GP: GP Stati Uniti, Circuit of the Americas Live