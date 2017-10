Hamilton: "Lauda ha detto che la Ferrari è la più forte? Non mi sembra di lavorare male"

Una giornata a due facce per la Mercedes con un Lewis Hamilton che si piazza immediatamente alle spalle di Sebastian Vettel nella prima sessione di prove libere e che centra il miglior tempo sotto il diluvio della FP2 mentre continua la crisi di Valtteri Bottas, distante circa un secondo dalla vetta nella mattinata di Suzuka.

Il leader della classifica mondiale è soddisfatto di questo suo venerdì. Credo di avere disputato una giornata lineare– spiega ai microfoni di Sky Sport – Ho trovato una vettura migliore rispetto a Sepang e ho avuto buone sensazioni anche sul bagnato nella seconda sessione di prove libere“.

Sono stati utili i (pochi) giri effettuati sotto la pioggia? “Non esattamente. Dopotutto ho vinto l’ultima gara disputata a Suzuka sul bagnato, per cui non avevo bisogno di conoscere in maniera più dettagliata le traiettorie delle curve. Ho preferito fare qualche giro per capire se la mia vettura rispondeva come a Sepang sull’asfalto bagnato. In quella occasione ero distante oltre due secondi dai migliori, oggi è andata decisamente meglio”.

Nella lunga sfida Ferrari-Mercedes quale vettura si può definire, in questo momento, la migliore?

" Niki Lauda ha detto che la Rossa è la macchina da battere ora? Beh è una sua opinione. Non mi pare di stare facendo un lavoro così negativo... "

Nella prima sessione di libere è andata molto bene". Kimi Raikkonen si dichiara soddisfatto al termine della giornata di libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1. "Onestamente ci aspettavamo condizioni meteo difficili nella seconda parte della giornata. Dunque abbiamo girato di più all'inizio", ha spiegato il finlandese della Ferrari ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo capito qualcosa in più della monoposto. È un'idea non troppo negativa, anzi complessivamente è molto buona", ha aggiunto. Sulle qualifiche di domani: "Non sappiamo cosa ci riserverà il meteo, noi dovremo faremo del nostro meglio in qualsiasi condizione

" Abbiamo tutti i motivi per essere fiduciosi "