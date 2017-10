La Ferrari cambia il capo del reparto qualità fornitori: sarà una donna di FCA

" Quando è un componente che costa 59 euro che fa saltare la gara dà veramente fastidio. Il problema è nato e bisogna gestirlo. Dobbiamo rinnovare l’impegno per quanto riguarda la qualità della componentistica che sta arrivando in F.1: è un problema che abbiamo ignorato nel tempo e che non è stato di una certa importanza. Ma adesso, in almeno tre occasioni ha avuto un impatto devastante sulla performance della Scuderia, su cose che tecnicamente hanno un valore relativo. L’aggiusteremo. "

Si era pronunciato così il presidente della Ferrari Sergio Marchionne, in un’intervista concessa a Class-Cnbc, su quanto accaduto nel GP del Giappone, 16° round del Mondiale 2017 di F1. Il nuovo problema accusato dalla SF70H di Sebastian Vettel, per via di una candela, non è stato di certo gradito dal n.1 di Maranello che è passato dalla parole ai fatti.

Secondo alcune indiscrezioni di motorsport.com ci sarebbe stato un cambio sulla plancia di comando del reparto qualità fornitori. Il nome è quello della spagnola Maria Mendoza, responsabile in FCA del reparto Supplier Quality Powertrain. Una donna scelta per riorganizzare gestire il controllo qualità così carente, dunque, con esperienza nello studio dei metalli e delle componenti chimiche e parte del Gruppo Fiat dal 2012.

Giandomenico Tiseo