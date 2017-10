Pericolo scampato per Vettel: il cambio della sua monoposto è intatto

" Il cambio che Vettel ha usato in Malesia è ancora disponibile. "

Questo è il tweet con cui la Scuderia Ferrari fa sapere che il cambio del pilota tedesco non si è rotto durante il grottesco impatto con Lance Stroll nel giro d'onore del GP a Sepang. La monoposto numero 5 era infatti rimasta gravemente danneggiata e si temeva che potessero esserci danni anche alla scatola del cambio, incidente che avrebbe avuto conseguenze pesant.

La sostituzione del cambio, infatti, comporta per regolamento la retrocessione di cinque posizioni sulla griglia di partenza. A Suzuka, quindi , Vettel potrà provare a rimontare Hamilton in classifica generale partendo esattamente dal posto che si guadagnerà questo sabato nella sfida per la pole position.