Prove libere 1: è subito super Sebastian Vettel! Il tedesco precede Hamilton e Ricciardo

La prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 16° round del Mondiale 2017 di F1, ha confermato una Ferrari in grande spolvero con Sebastian Vettel. Il tedesco è stato il pilota più veloce del turno ottenendo lo strepitoso crono di 1’29″166 a precedere la Mercedes di Lewis Hamilton (+ 0″211) e la Red Bull di Daniel Ricciardo (+0″375). Quarta piazza per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen (+0″472) davanti all’altra W08 Hybrid di Valtteri Bottas (+0″985) ed a Max Verstappen (+1″596) con l’altra RB13.

Una prestazione decisamente confortante quella del ferrarista a proprio agio sia con le soft che con le supersoft. Seb, infatti, nei run coperti con le mescole a banda gialla ha impressionato siglando il miglior crono di 1’29″419 decisamente più veloce dell’1’30″042 di Lewis a parità di gomma. Poi con le coperture più morbide (supersoft) questo trend è stato replicato dal fantastico 1’29″166 del tedesco con 2 decimi di vantaggio rispetto al rivale. Un giro, c’è da dire, non perfetto quello di Vettel condizionato dalla presenza della Sauber di Marcus Ericsson. Pertanto, è verosimile credere che la vettura con il numero 5 avesse la possibilità di andare molto vicina ad infrangere la barriera dell’1’29”.

Tuttavia Hamilton c’è in termini di velocità pura ed il nuovo pacchetto aerodinamico, poco efficace nel weekend di Sepang (Malesia), qui è sembrato funzionare. Il britannico, però, dovrà guardarsi da una Red Bull performante con Daniel Ricciardo, soprattutto con le supersoft. Per quanto riguarda Raikkonen, il finlandese non ha messo in mostra lo stesso feeling del compagno di squadra per problemi di feeling con l’anteriore e di freni. Trattandosi però solo delle PL1 non c’è da essere così preoccupati.

In difficoltà sia Bottas che Verstappen. Il finnico di casa Mercedes non ha mostrato segnali di ripresa rispetto al negativo GP malese, essendo molto distante sia dal teammate che dalla Ferrari. Discorso similare per l’olandese il quale, girando solo con le supersoft, non è riuscito a trovare confidenza con il tracciato.

In chiave gara, le poche tornate completate, prima che arrivasse la pioggia a disturbare, hanno esaltato ancor di più il pacchetto Vettel-Cavallino Rampante, velocissimo sul passo dell’ 1’32″7 mentre Hamilton ha imposto un ritmo decisamente più lento in 1’34”. Per la cronaca, poi, le prove libere 1 sono state interrotte per qualche minuto (a metà sessione) in conseguenza dell’incidente piuttosto violento di Carlos Sainz su Toro Rosso che, in uscita dalla curva 11, ha perso l’anteriore della sua macchina andando a sbattere contro le barriere. Nessuna conseguenza fisica per il pilota ma i danni riportati dalla vettura costeranno allo spagnolo, almeno, 20 posizioni in griglia di partenza per la sostituzione dei componenti annessi alla power unit.

Un turno di prove che potrebbe rivelarsi importante per la pioggia prevista nelle PL2 e, di conseguenza, gli unici dati sull’asciutto sarebbe riferibili alla prima ora e mezza di libere.

ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 1 GP GIAPPONE 2017

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 Sebastian Vettel Ferrari 1’29″166 2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’29″377 3 03 Daniel Ricciardo Red Bull 1’29″541 4 07 Kimi Raikkonen Ferrari 1’29″638 5 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’30″151 6 33 Max Verstappen Red Bull 1’30″762 7 31 Esteban Ocon Force India 1’30″899 8 27 Nico Hulkenberg Renault 1’30″974 9 08 Romain Grosjean Haas 1’31″032 10 2 Stoffel Vandoorne McLaren 1’31″202 11 20 Kevin Magnussen Haas 1’31″216 12 14 Fernando Alonso McLaren 1’31″235 13 11 Sergio Perez Force India 1’31″530 14 18 Lance Stroll Williams 1’31″602 15 30 Jolyon Palmer Renault 1’31″757 16 19 Felipe Massa Williams 1’31″912 17 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1’32″252 18 10 Pierre Gasly Toro Rosso 1’32″501