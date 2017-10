Prove libere 2: domina la pioggia, miglior tempo Hamilton, Vettel non gira

Le previsioni per la seconda parte della giornata di oggi sancivano pioggia, e così è stato. E, come spesso capita a Suzuka, quando piove lo fa in maniera intensa e, come se non bastasse, la visibilità si riduce a livelli di guardia, anche per colpa di una scarsa luce. L’intensità della pioggia, davvero notevole, ha messo addirittura a forte rischio la disputa della seconda sessione di prove libere, tanto che solamente dopo 45 minuti è stato possibile dare il “via libera ai piloti per poter prendere la via del circuito, quando gli ombrelli si sono andati a chiudere.

La quantità di acqua presente, tuttavia, ha sconsigliato ai protagonisti di mettersi subito a forzare, con Kimi Raikkonen (ovviamente con gomme Full Wet) primo a entrare in pista a 39 minuti dalla fine della FP2 ma, come molti altri, solamente per un semplice installation lap. Il primo che ha provato a completare un giro lanciato è stato Esteban Ocon (Force India) che ha chiuso in 1:49.518. Dopo poco lo imita anche Lewis Hamilton (Mercedes) che, a sua volta, mette in mostra problemi di aquaplaning, ma nonostante questo fa segnare il miglior tempo in 1:48.719. La FP2, sostanzialmente, si chiude qui, tanto che i piloti Ferrari rimangono ai box, come i Red Bull.

Dopo una fase di miglioramento a livello meteorologico, negli ultimi minuti della sessione la pioggia torna a cadere in maniera copiosa e non permette di vedere altre vetture in pista. I tempi fatti segnare sono solamente cinque, per una FP2 che, a questo punto, risulta assolutamente interlocutoria. La giornata di domani prevede ancora tempo instabile per cui quanto visto nella FP1 tornerà utile con sicurezza solamente in vista della gara. Sulla carta la Ferrari appare ancora la macchina da battere anche in Giappone, con Mercedes e Red Bull che fanno la danza della pioggia.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE 2017:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’48″719 4 2 31 Esteban Ocon Force India +00″799 1’49″518 3 3 11 Sergio Perez Force India +02″626 1’51″345 3 4 19 Felipe Massa Williams +03″427 1’52″146 3 5 18 Lance Stroll Williams +03″624 1’52″343 4