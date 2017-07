Bottas davanti a tutti dopo le prime libere: Hamilton 2°, Ferrari 5° e 6° con Raikkonen e Vettel

Si conferma in un grande momento Valtteri Bottas, che chiude davanti a tutti le prime prove libere del GP di Silerstone, precedendo il vice campione del Mondo in carica Lewis Hamilton (1’29'184). Terzo Vestappen, le Ferrari si piazzano al quinto e sesto posto con Raikkonen e Vettel.

Le Mercedes spaventano tutti i rivali, mettendo in mostra due piloti in grande spolvero, con una vettura che permette loro di scavare un solco notevole rispetto agli avversari. Il finlandese, fresco di vittoria in Austria, fa segnare il miglior tempo in 1:29.106 con gomma Soft (già meglio della pole position di un anno fa) staccando di circa un decimo il suo compagno di scuderia. La sfida in casa Mercedes si fa serrata, con i due piloti che si superano giro dopo giro e lasciano le due Red Bull (con SuperSoft) a mezzo secondo con Max Verstappen ed a otto decimi con Daniel Ricciardo. E le Ferrari? Questa FP1 non ha certo regalato grossi sorrisi alle Rosse. Kimi Raikkonen, quinto, chiude a un secondo dalla vetta, mentre Sebastian Vettel (anch’esso con SuperSoft) si ferma a 1,4 secondi.

Alle loro spalle Daniil Kvyat (Toro Rosso), le due McLaren con Fernando Alonso ottavo e Stoffel Vandoorne decimo, mentre Felipe Massa (Williams) è nono. Male le Force India, mentre il nostro Antonio Giovinazzi ha portato la Haas al sedicesimo posto, a poca distanza dal compagno Romain Grosjean. Sfruttando la sessione asciutta i piloti negli ultimi minuti hanno provato anche la prima simulazione di passo gara, con le due Mercedes che hanno proceduto sul passo dell’1:33, mentre Sebastian Vettel non è stato in grado di andare sotto l’1:34. In poche parole sembra tutto apparecchiato per un dominio Mercedes. Starà a Red Bull e Ferrari provare a ridurre un gap che, al momento, è notevole.

CLASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA:

1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’29″106

2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’29″184

3 33 Max Verstappen Red Bull 1’29″604

4 03 Daniel Ricciardo Red Bull 1’29″942

5 07 Kimi Raikkonen Ferrari 1’30″137

6 05 Sebastian Vettel Ferrari 1’30″517

7 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1’30″895

8 14 Fernando Alonso McLaren 1’30″993

9 19 Felipe Massa Williams 1’30″999

10 2 Stoffel Vandoorne McLaren 1’31″041

11 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1’31″200

12 31 Esteban Ocon Force India 1’31″210

13 11 Sergio Perez Force India 1’31″297

14 08 Romain Grosjean Haas 1’31″610

15 18 Lance Stroll Williams 1’31″684

16 36 Antonio Giovinazzi Haas 1’32″031

17 27 Nico Hulkenberg Renault 1’32″171

18 30 Jolyon Palmer Renault 1’32″450

19 94 Pascal Wehrlein Sauber 1’33″029

20 09 Marcus Ericsson Sauber 1’33″399