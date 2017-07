F1, Gran Bretagna: sostituzione cambio, Ricciardo perde 5 posizioni

Cinque posizioni in meno nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo Valtteri Bottas, la sanzione toccherà dopo le qualifiche di oggi pomeriggio anche a Daniel Ricciardo, penalizzato per aver sostituito il cambio. E' la seconda volta in stagione che all'australiano della Red Bull viene inflitta una sanzione di questo tipo.