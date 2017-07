GP Silverstone in diretta tv e Live-Streaming

Programma GP Silverstone

Venerdì 14 luglio

Prove libere 1 ore 10:00 Live

Prove libere 2 ore 14:00 Live

Sabato 15 luglio

Prove libere 3 ore 11:00 Live

Qualifiche ore 14:00 Live

Domenica 16 luglio

GP Gran Bretagna ore 14:00 Live

La F1 dà spettacolo a Londra prima del GP di SilverstoneGetty Images

GP di Gran Bretagna in tv: la gara sarà trasmessa in pay-per-view

Il GP di Gran Bretagna sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1, canale 207 di Sky. Le prove libere, le qualifiche e la gara saranno trasmesse anche sulla Rai in differita. Le prove libere su Rai Sport, le qualifiche e la gara di domenica, su Rai 2.

GP di Gran Bretagna in Live-Streaming

Il GP di Gran Bretagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Come per la diretta tv, il GP d'Austria sarà disponibile anche su Rai Play, la piattaforma gratuita della Rai.

Video - McLaren-Honda, un grande ritorno finora fallimentare 01:06

Approfondimenti: Silverstone per rispondere ai dubbi di Formula 1

Dichiarazioni: Vettel cerca la vittoria a Silverstone, con l'amaro in bocca per il GP Austria

GP Austria: informazioni

Data, orario e luogo: Domenica 16 Luglio, Silverstone

Precedente GP: GP Austria - Red Bull Ring Live | Report | Pagelle

Prossimo GP: GP Ungheria, Hungaroring, Domenica 30 Luglio h. 14:00 Live