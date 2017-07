Hamilton sente aria di casa: è super pole a Silverstone davanti alle Ferrari di Raikkonen e Vettel

Super pole di Lewis Hamilton a casa sua. L'inglese rispetta il pronostico e domani sarà davanti a tutti in griglia di partenza. Un tempo incredibile in Q3, inarrivabile per tutti. E' la quinta pole qui a Silverstone, per la gara naturalmente è favorito. La sua prestazione però è sotto investigazione, per avere ostacolato Grosjean durante il suo giro veloce. Vedremo se la Direzione Gara avrà il coraggio di penalizzarlo.

Se la prima posizione di Hamilton era prevedibile, la seconda è una sorpresa. Data la penalità di Bottas, ci si aspettava una prima fila chiusa da Vettel. E invece Kimi Raikkonen "rovina" i piani della Ferrari: bravo il finlandese ad approfittare delle condizioni ballerine del meteo per portarsi in seconda piazza. La Ferrari comunque paga dazio nei confronti della Mercedes, certamente più competitiva qui in Inghilterra su tutte le condizioni. Peccato per Seb, ma almeno il tedesco è davanti a Bottas.

Valtteri sbaglia nel Q3, perdendo tante posizioni. Il finlandese deve scontare la penalità per il cambio, e così domani sarà nono in griglia. La seconda fila è chiusa da Verstappen, mentre la Red Bull di Ricciardo si ferma nel Q1 per un problema al turbo. Top ten chiusa da Hulkenberg, Perez, Ocon, Vandoorne e Grosjean.

Domani tutto dipenderà dal meteo. Con l'asciutto la vittoria di Hamilton è scontata, Vettel deve arrivare secondo. Vedremo se Bottas riuscirà a recuperare posizioni. Se piove invece tutto può succedere.

Tabellino

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Kimi Raikkonen Ferrari +0.547 3 Sebastian Vettel Ferrari +0.756 4 Valtteri Bottas Mercedes +0.776 5 Max Verstappen Red Bull +1.530 6 Nico Hulkenberg Renault +2.256 7 Sergio Perez Force India +2.302 8 Esteban Ocon Force India +2.474 9 Stoeffel Vandoorne McLaren +2.818 10 Romain Grosjean Haas +2.949

La cronaca

- La sopresa accade qualche secondo prima dell'inizio delle qualifiche. Piove in pista, ma diversi piloti comunque scendono lo stesso sul tracciato con le slick. Ma chi ha le gomme da asciutto fatica troppo, e così tutti si adeguano alle intermedie.

- L'acqua comunque dura poco. Dopo la bandiera rossa per lo stop di Ricciardo la pista si asciuga e in tanti provano le slick. Il migliore è Fernando Alonso, che torna in P1 dopo una vita. Eliminati Ricciardo, Ericsson, Wehrlein, Magnussen e Stroll.

- Q2 ormai sull'asciutto. Bottas va su gomme gialle, provando a qualificarsi con quelle. Riesce nell'intento, ottenendo una splendida seconda piazza.

- Davanti Hamilton detta il ritmo con un tempo stellare. Eliminati Palmer, Kvyat, Alonso, Sainz e Massa, con Vandoorne che per la prima volta batte Alonso in qualifica.

- Nel Q3 Lewis rifila mezzo secondo a tutti. Secondo un buon Kimi, poi Vettel e Bottas.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

Il migliore

Lewis HAMILTON: dopo due gare non certo da fenomeno, è chiamato al grande risultato per riprendersi nella generale su Vettel. La qualifica va come deve andare: la Mercedes è più forte della Ferrari, lui guida da campione e rifila mezzo secondo a tutti. La gara però è domani.

Il peggiore

Kevin MAGNUSSEN: Condizioni ballerine per tutti, ma mentre il compagno di squadra arriva addirittura nel Q3, lui si fa terrorizzare dall'asfalto viscido e rimane fuori nel Q1.