Valtteri Bottas costretto a cambiare la trasmissione: perderà 5 posizioni in griglia

Come accaduto per Lewis Hamilton in Austria, il tardo pomeriggio del venerdì, in casa Mercedes, è dedicato anche questa volta alla comunicazione della sostituzione di parti della vettura che, come da regolamento, comportano una penalizzazione in termini di posizioni di arretramento sulla griglia di partenza. Vittima di tale inconveniente, a Silverstone, è Valtteri Bottas: il 27enne finlandese, infatti, si è visto cambiare la trasmissione della propria auto, a causa dell’incertezza del team circa la possibilità che possa giungere “sana e salva” al suo termine di utilizzo ordinario, previsto per il GP d’Ungheria in programma a fine mese.

Un problema, a quanto trapela da “Auto Motor und Sport”, similare a quello accusato dal 32enne britannico al Red Bull Ring, derivante ad un ingranaggio non in grado di garantire la necessaria affidabilità. Bottas perderà cinque posizioni sullo schieramento, venendo già da ora chiamato ad una rimonta non facile, per quanto ampiamente nelle corde di Valtteri, per ciò che lui e la Mercedes hanno dimostrato quest’oggi, nella giornata di apertura in terra d’albione.

