Vettel sarà penalizzato per la sostituzione del cambio? Tutte le verità di un caso senza precedenti

Una due giorni da incubo per la Ferrari a Sepang (Malesia). Il triplice problema di affidabilità che ha riguardato Sebastian Vettel (prove libere 3 e qualifiche) e Kimi Raikkonen (gara) ha portato il tedesco ad una rimonta difficile, da applausi, vicina al terzo gradino del podio occupato da Daniel Ricciardo (Red Bull) e conclusa in quarta posizione, ed al ritiro del finlandese prima di partire. I problemi tecnici hanno sempre per protagonista la power unit che, in questo sfortunato weekend malese, hanno regalato tanta amarezza alla scuderia di Maranello.

Come se non bastasse poi, a chiusura di una giornata non da incorniciare, è arrivato l’incidente nel giro d’onore tra Seb e la Williams di Lance Stroll. L’episodio è finito sotto investigazione da parte dei commissari venendo poi giudicato come "incidente di gara". Certo è che il tamponamento ha comporto diversi danni sulla SF70H del teutonico e la zona del cambio potrebbe risultarne coinvolta. Il team del Cavallino ha così deciso di inviare la trasmissione a Maranello per opportune verifiche. L’esito di questi controlli sarà decisivo sulle sorti del prossimo GP del Giappone. L’eventuale sostituzione del componente porterebbe a cinque posizioni di penalità da scontare sulla griglia di partenza di Suzuka e sarebbe un altro episodio favorevole a Lewis Hamilton, leader della graduatoria con 34 punti di vantaggio su Vettel.

C’è da dire che quanto avvenuto rientra in un caso senza precedenti essendo avvenuto a gara terminata. Da regolamento il cambio può essere sostituito solo se la macchina si ritira nel corso della gara. Seb, di fatto, ha tagliato il traguardo e quindi è classificato e la vettura non è stata portata al parco chiuso come accade in caso di ritiro. Una situazione dunque intricata proprio perché trattasi di una situazione unica nel proprio genere. Bisognerà attendere il giudizio della Fia che, al momento, ancora si è espressa.