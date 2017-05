Button: “Sono pronto a questa grande sfida, non ho pressioni e sono pronto a tutto"

La conferenza stampa piloti in vista del GP di Monaco ha avuto un solo e grande mattatore: Jenson Button. Il campione del mondo 2009, infatti, torna a qualche mese dal ritiro nel circus della F1 per sostituire sulla McLaren l’ex compagno Fernando Alonso che in questo weekend prenderà parte alla 500 Miglia di Indianapolis.

Jenson, che sensazione dà tornare a correre in Formula Uno?

" Sinceramente è bellissimo essere di nuovo quì e rivedere tanti amici. Mi sono preparato bene per questo appuntamento, anche se non ho ancora guidato la macchina con i nuovi regolamenti. Avevo avuto un invito dal team per i test in Bahrain, ma ho preferito evitare, dato che il tracciato in questione è completamente diverso rispetto a Montecarlo. Ho preferito passare un paio di giorni al simulatore, è stato interessante e credo di essere abbastanza pronto. Non ho notato enormi differenze rispetto alle vetture del 2016, solamente qualche dettaglio. "

Con che stato d’animo arriva a Montecarlo?

" Da inglese sono distrutto per quanto accaduto l’altra sera a Manchester e anche per la morte di Nicky Hayden. Tornando alla pista, invece, devo dire che sono rilassato ed emozionato, non sento grande pressione. Sono carico e smanioso di rimettermi al volante. Farlo, poi, a Monaco, è ancora più speciale, in un tracciato dove ho già vinto, nel 2009. Credo che salirò sulla mia vettura per fare il mio lavoro, e farlo al massimo delle mie possibilità. "

Come si può valutare la McLaren?

" Nel simulatore ho provato la vettura e anche gli ultimi aggiornamenti. Veniamo da un weekend buono a Barcellona e credo che anche in questa occasione potremo essere discretamente competitivi. Speranze di sorpassi ridotte a zero? Non lo so ancora, vedremo nei prossimi giorni. Sono curioso di mettermi alla guida e sarà sicuramente insolito vederle così larghe. Nel mio caso, tuttavia, mi preme maggiormente conoscere in fretta i nuovi pneumatici. "

La decisione di correre al posto di Fernando Alonso è stata immediata?

" Ad essere sincero c’ho pensato un po’ su, parlandone anche in famiglia. Ovviamente sono un pilota ed è prevalsa la voglia di correre. Proprio per questo sono carico e pronto a tutto. So che al termine della prima giornata di prove libere mi farà male il collo ma non mi preoccupo. Sarà una bellissima sfida, che voglio vincere. Come ho preso l'idea di Alonso di fare la 500 miglia di Indianapolis? Sono stato sorpreso dalla scelta di Fernando. Personalmente io non l'ho mai considerata mi stuzzica molto di più correre la 24 Ore di Le Mans o provare la NASCAR". "

