GP Monaco, in diretta tv e Live-Streaming

Programma GP Monaco

Giovedì 25 maggio

Prove libere 1: ore 10:00 Live

Prove libere 2: ore 14:00 Live

Sabato 27 maggio

Prove libere 3: ore 11:00 Live

Qualifiche: ore 14:00 Live

Domenica 28 maggio

GP Monaco: ore 14:00 Live

GP di Monaco in tv: la gara sarà trasmessa sia in chiaro che in pay-per-view

L'intero weekend del GP di Monaco sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1, canale 207 di Sky. Le prove libere, le qualifiche e la gara saranno trasmesse anche sulla Rai in diretta. Le prove libere su Rai Sport, le qualifiche su Rai 2 e la gara di domenica, su Rai 1.

GP di Monaco in Live-Streaming

Il GP di Monaco sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Come per la diretta tv, il GP di Monaco sarà disponibile anche su Rai Play, la piattaforma gratuita della Rai.

Sarà una gara impegnativa, con i piloti che correranno all’interno di un circuito cittadino stretto e con poche vie di fuga, dove il minimo errore può costare una rottura o il ritiro. Le ultime quattro edizioni del Gp di Monaco sono state vinte dalla Mercedes e l’ultimo successo della Ferrari risale addirittura al 2001. Quest'anno Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen avranno l’occasione di interrompere questo lungo digiuno della Rossa, date le ultime gare che fanno sicuramente sperare in un buon risultato.

GP Monaco: informazioni

Data, orario e luogo: Domenica 28 maggio, ore 14:00, Circuito di Montecarlo

