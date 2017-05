Hamilton vs. Vettel, è già bagarre a Montecarlo nelle prime libere

Come da tradizione a Montecarlo il weekend di prove inizia al giovedì e a prendersi il proscenio sono i protagonisti più attesi: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, rispettivamente autori del primo e secondo tempo nelle prime prove libere del GP del Principato. Autore di 40 giri, Lewis ha firmato la pole provvisoria in 1’13”145 precedendo di 196 millesimi Vettel autore di 34 tornate e alcune sbavature in frenata.

Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen a 0.346, nonostante l’olandese sia stato bloccato per quasi tutta la sessione ai box per un problema tecnico. Quarto il finlandese Valtteri Bottas su Mercedes, a 0.366. Quinto l’australiano Daniel Ricciardo sull’altra Red Bull a 0.429 decimi. Sesto il russo Dannil Kvyat su Toro Rosso a 0.686 da Hamilton.

Soltanto settimo Kimi Raikkonen sull’altra Ferrari, staccato di 0.739 e protagonista di un passaggio rasente le barriere. Chiudono la top ten il messicano Sergio Perez su Force India, lo spagnolo Carlos Sainz Jr su Toro Rosso e il francese Esteban Ocon su Force India a 1 secondo. Alle 14.00 la seconda sessione di libere.