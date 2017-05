Le pagelle: Ferrari perfetta, Vettel straripante, Raikkonen rassegnato. Hamilton abbacchiato

Sebastian VETTEL 10: Se ieri aveva perso la battaglia contro il compagno, oggi lo legna nel momento decisivo. E' gara vera tra i due, è stato bravissimo Vettel a girare come in qualifica nelle tornate più importanti. La Rossa sfrutta al meglio la defaillance della Mercedes per allungare nel mondiale. 25 punti di vantaggio in questo momento della stagione sono oro colato. Il passo corto della Ferrari va a genio a Montecarlo, con Seb che domina in lungo e in largo. Attenzione che anche in Canada la Rossa parte favorita!

Kimi RAIKKONEN 9: E' battuto in pista. Dopo una qualifica da fenomeno, la prima parte di gara è assolutamente perfetta. Kimi gira con un ritmo indiavolato, lasciando Vettel a distanza di sicurezza. Al momento della sosta rientra nel traffico, mentre Seb con gomme con oltre 35 giri fa crono record, con tempi sotto l'1.15.5. E così il compagno lo passa ai box. Seconda parte di gara rassegnato alla seconda piazza, controlla Ricciardo nell'ultima fase.

FERRARI 10 e lode: Non sapremo mai se sia stato decisa ai box la vittora di Seb, l'impressione è che il quattro volte campione del mondo sia stato pazzesco in quelle tornate da qualifica, andando a girare sui tempi inarrivabili per gli altri. Se così non fosse, il team ha fatto comunque strabene nel far vincere il tedesco. Deve essere chiaro a tutti: la lotta è tra Hamilton e Vettel, bisogna mettere da parte il tifo per Kimi, lui e Valtteri rimangono i piloti numero 2 di entrambe le squadre. Ogni punto è d'oro, ogni occasione bisogna sfruttarla al meglio. Se Vettel vincerà il mondiale per una manciata di punti ad Abu Dhabi, è anche merito di questa strategia. Ottimo lavoro del muretto Ferrari questa volta.

Daniel RICCIARDO 8: Dopo un periodo non certo fantastico, guadagna un podio che fa tantissimo morale. Adotta la stessa strategia di Vettel, girando fortissimo nelle tornate decisive. Doppio sorpasso ai box con Verstappen e Bottas finiti dietro. Nel finale sbaglia dopo la safety car ma tiene il podio con le unghie e con i denti.

Valtteri BOTTAS 7: Non era mai andato a punti a Montecarlo, questa è la prima volta. Ottimo weekend del finlandese, che però termina ai piedi del podio. Il passo c'era, sia in qualifica che in gara. Purtroppo in casa Mercedes speravano di metterlo in mezzo alle Ferrari, ma oggi le Rosse andavano troppo forte.

Max VERSTAPPEN 6: Dei top è quello che fa la gara più anonima. Si arrabbia tantissimo col muretto per essere il primo ad entrare, ma l'undercut era comunque possibile, in tante pista aveva funzionato. E' stato bravo Ricciardo a girare da fenomeno nelle tornate importanti.

Carlos SAINZ 8: Weekend da top driver assoluto. Chiudere sesto, davanti a un certo Lewis Hamilton, è veramente tanta roba. Merita una squadra migliore.

Lewis HAMILTON 5: Alla fine fa il massimo possibile, ma quello che lascia perplesso è il suo atteggiamento da sconfitto prima di partire. Ci si aspettava un Lewis certamente più battagliero e combattivo, invece il team radio nel finale è sintomatico di un weekend dove nulla è andato per il verso giusto.

HAAS 7: Avere entrambe le vetture in zona punti è tanta roba in una pista dal grande prestigio come Montecarlo. Grosjean come al solito guida in maniera concreta, puntando al grande risultato. Magnussen è certamente più fortunato a sfruttare gli errori altri.

WILLIAMS 5: In un circuito dove il motore non conta ma vale di più il telaio viene fuori il valore della vettura, e cioè estremamente basso. Di Stroll meglio non parlarne, non è assolutamente all'altezza della categoria. Massa salva la faccia chiudendo a punti, dopo aver navigato nelle retrovie per molti tratti.

Stoffel VANDOORNE 5: Come rovinare tutto in due giri. Era certamente il miglior weekend dell'anno per la squadra di Woking, con Vandoorne a punti nonostante il crash in qualifiche. E invece la safety car causata dal compagno Button per l'incidente su Wehrlein la paga a caro prezzo, finendo a muro nel giro di lancio. Un gran peccato. La nota positiva è certamente la bontà del telaio, la cosa negativa è che dal Canada tornerà a contare il motore Honda. E, soprattutto, ritorna Fernando.

FORCE INDIA 4: Dopo un inizio di stagione da top team, si lecca le ferite a Montercarlo. Ocon sbaglia tutto in qualifica, andando a muro nelle FP3 e partendo nelle retrovie. La gara di Perez è tutta in rimonta, perde però la zona punti nel finale provando un sorpasso impossibile su Kvyat. Dopo una vita il messicano è fuori dai 10.