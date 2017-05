Occhio alla Safety Car: potrebbero cambiare tutte le strategie nella roulette del Principato

I 3337 metri di Montecarlo sono pronti ad ospitare la sesta prova del Mondiale 2017 di F1. Il tracciato cittadino del Principato caratterizzato da 10 curve a destra e 9 a sinistra con soli quattro brevi tratti di basso carico richiederà molto all’equilibrio meccanico alle vetture in pista. Questo aspetto, abbinato alla difficoltà nel portare a compimento dei sorpassi per il poco spazio a disposizione renderà le qualifiche, come da tradizione, molto importanti.

L’asfalto poco abrasivo, inoltre, su cui si esibiranno le monoposto dovrebbe invitare i team ad una strategia quasi obbligata cioè una sosta: cambio UltraSoft-SuperSoft. In questo GP per la prima volta le scuderie potranno scegliere come ripartire la disponibilità di 10 dei 13 set di gomme previsti. E’ evidente che tutti hanno deciso di utilizzare i compound più morbidi consci anche della “durezza” delle mescole a banda viola e rossa. In questo senso la partita si giocherà, come al solido, sullo sfruttamento degli pneumatici sia nel time-attack che nella durata nel corso dei 78 giri in programma.

Tuttavia vi potrebbero essere anche delle situazioni in grado di scompaginare i piani. Ci riferiamo ad incidenti che sul circuito monegasco sono altamente probabili per gli angoli angusti che i piloti si troveranno ad affrontare. Pertanto l’entrata in scena della Safety Car o anche della Virtual, come avvenuto a Barcellona favorendo la Mercedes nella lotta per la vittoria finale a scapito della Ferrari, è un’eventualità da considerare. In tal senso senso le squadre potrebbero scegliere di richiamare ai box le proprie macchine consentendo loro di perdere meno tempo e magari adottare una tattica più aggressiva (più di una fermata).

Gli strateghi sono già a lavoro consci del peso di una variabile del genere. La Rossa, stavolta, non si farà cogliere di sorpresa?

