Sebastian Vettel domina la scena a passo da record a Montecarlo, Hamilton e Bottas lontani dal top

Un Sebastian Vettel semplicemente spettacolare nel corso delle prove libere 2 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2017. Il tedesco della Ferrari con il crono di 1’12″720 ha ottenuto il nuovo record della pista essendo l’unico ad abbattere il muro dell’1’13”. Una dimostrazione di forza completata anche dall’ottima prestazione, con benzina a bordo, sul piede dell’1’15” che rafforza l’idea di una SF70H molto ben bilanciata. Alle spalle del teutonico la Red Bull di Daniel Ricciardo, tornata in auge su questo tracciato come si pensava, distante 487 millesimi di secondo dalla vetta palesando però problemi in inserimento con l’anteriore. In terza piazza l’altro ferrarista Kimi Raikkonen, a 563 millesimi dal compagno di squadra, e più convincente nella simulazione del passo gara con le SuperSoft.

In quarta e quinta posizione la sorpresa della giornata, ovvero le Toro Rosso di Daniil Kvyat (4°) e Carlos Sainz (5°) protagonisti di tempi incredibili, a +0″611 ed a +0″680 da Seb, e molto costanti anche nei long run. Potrebbero essere loro le mine vaganti della qualifica di domani?

E le Mercedes? Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non sono andati oltre l’ottavo e decimo posto a più di un secondo dalla vetta a testimonianza di un turno anomalo. Valutando il comportamento della vettura, sembrerebbe che la W08 abbia qualche problema di trazione. Tuttavia potrebbe anche essere che la scuderia tedesca abbia deciso di non mostrare tutte le sue carte in vista di sabato. Positivi i riscontri della McLaren con Stoffel Vandoorne (11°) ed il rientrante Jenson Button (12°), al posto di Fernando Alonso, mettendo in mostra un buon grip meccanico della macchina di Woking.

A chiosa, degno di menzione anche l’incidente di Lance Stroll, contro le barriere che le delimitano la pista alla Piazza del Casinò a 36′ dal termine della sessione, comportante una breve sospensione della stessa ed evidenziando ancora una volta i suoi limiti alla guida.

ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 2 (TOP10)

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 05 Sebastian Vettel Ferrari 1’12″720 16 UltraSoft 2 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00″487 1’13″207 16 UltraSoft 3 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″563 1’13″283 22 UltraSoft 4 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +00″611 1’13″331 21 UltraSoft 5 55 Carlos Sainz Toro Rosso +00″680 1’13″400 18 UltraSoft 6 33 Max Verstappen Red Bull +00″766 1’13″486 18 UltraSoft 7 11 Sergio Perez Force India +01″079 1’13″799 20 UltraSoft 8 44 Lewis Hamilton Mercedes +01″153 1’13″873 16 UltraSoft 9 20 Kevin Magnussen Haas +01″170 1’13″890 21 UltraSoft 10 77 Valtteri Bottas Mercedes +01″182 1’13″902 19 UltraSoft

