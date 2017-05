Vettel e Raikkonen i migliori nelle terze libere: per il tedesco nuovo record della pista

Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen portano in alto i colori della Ferrari a Montecarlo chiudendo le terze libere in testa: il tedesco fa segnare 1:12.395 mentre il finlandese 1:12.740. Per Seb si tratta di un ulteriore ritocco del record della pista, che nella prima giornata di prove aveva già abbassato a 1:12.720.

La seconda fila virtuale è aperta da Valtteri Bottas, staccato di 0.435, mentre accanto a lui non c'è il compagno di squadra, ma Max Verstappen, a +0.545. Lewis Hamilton infatti è soltanto quinto, con un distacco di 0.835 dal ferrarista, ed è in coppia con Daniel Ricciardo (che è vittima della rottura dei freni nel finale), staccato di 0.997.

Gli altri piloti superano tutti il secondo di ritardo; da segnalare l'incidente della Force India di Esteban Ocon a circa sei minuti dalla fine della sessione: si inserisce la safety car virtuale, mea il pilota sta bene. Forse solo un po' in difficoltà per la struttura del tracciato, tanto da farsi dire poco prima nel team radio: "Questa è Montecarlo, amico!".