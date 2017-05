Vettel: "Ferrari maestosa, sensazione incredibile", Raikkonen: "Mi aspettavo di più, sono deluso"

16 anni dopo la Ferrari torna a monopolizzare i primi due gradini del podio a Montecarlo. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen come Michael Schumacher e Rubens Barrichello: la Rossa centra la nona vittoria sul mitico Gran premio del Principato di Monaco. Un successo prezioso che permette alla scuderia del Cavallino Rampante di prendere la testa nella classifica costruttori e a Vettel di allungare in vetta alla classifica generale con 25 punti su Lewis Hamilton, solamente 7° al traguardo. Un Vettel raggiante che ha ringraziato come al solito nel team radio la squadra ed ha anche cantato l’inno di Mameli sul podio. Impietrito ed amareggato invece Kimi Raikkonen, penalizzato dalla strategia e che vede sfuggire una vittoria dopo essere scattato dalla pole position.

Sebastian Vettel (Pilota Ferrari)

" E' una vittoria incredibile, al termine di una gara intensa. Speravo di partire meglio di Kimi ma non è stato possibile e ho dovuto avere pazienza. Poi nella prima fase le gomme scivolavano e Bottas ci stava riprendendo. Nel secondo stint le gomme hanno dato ottime sensazioni e ho spinto al massimo. Ho sfruttato le gomme e sono finito davanti dopo la sosta. Poi ho controllato la gara, dopo la safety è stato tutto più difficile ma il team ha fatto un ottimo lavoro. Un weekend fantastico. La strategia? Non c'era nulla di pianficato, ho solo cercato di prendere il maggior vantaggio sugli altri. Bottas però aveva un buon passo, abbiamo faticato, ma quando lui è entrato ai box dovevo reagire, ho spinto il più possibile per quei due-tre giuri e anche io mi sono sorpreso di esser uscito davanti. Il Canada è una pista diversa, al momento voglio solo godermi questa vittoria. Poi penseremo a prepararci per il prossimo Gp" "

Kimi Raikkonen (Pilota Ferrari)

" Devo davvero dire ciò che penso? Non è una bella sensazione, volevo di più: ci proveremo la prossima gara a vincere. Ovviamente mi auguravo di ottenere qualcosa di più anche se è pur sempre un secondo posto…. "

Daniel Ricciardo (Pilota Red Bull)

" "Sono molto più felice rispetto a ieri, oggi ho avuto la mia opportunità quando Max è andato ai box e sono riuscito a fare dei bei tempi. Il contatto con Bottas? Bottas ha provato a prendermi l'interno e ho dovuto allargare. Non è stato un bel momento ma sono riuscito a restare in pista". "