Vettel: "Quest’anno ci divertiamo", Hamilton: "Problema di gomme nel pomeriggio"

Giornata di prime prove libere a Montecarlo per la Formula 1. Buona indicazioni per la Ferrari, con Sebastian Vettel che ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione: 1'12"720, con cui ha migliorato il 1'13"425 fatto segnare in mattinata da Lewis Hamilton nella prima sessione di libere.

Sorride la Ferrari

Nelle parole del tedesco c’è piena soddisfazione: “Dobbiamo ancora fare qualcosa per essere competitivi ma credo che sia io che Kimi possiamo essere contenti del long run. Sono molto soddisfatto del pomeriggio perché forse nella mattinata ho forzato troppo toccando i muretti con la macchina. Possiamo ancora migliorare ma quest’anno ci divertiamo di più perché andiamo più veloce. Oggi è stata una bella giornata. La vettura è ben bilanciata e questo pomeriggio, nelle condizioni simili alle qualifiche di sabato, siamo stati performanti”. Kimi Raikkonen conferma le buone sensazioni di Vettel: "Credo che siamo migliorati di giro in giro e ho buone sensazioni. Ma dobbiamo ancora migliorare nel giro da qualifica. Abbiamo fatto dei cambiamenti e questa è la cosa principale. In qualifica dobbiamo andare più veloce, non sarà semplice ma vedremo sabato”.

Rabbia Mercedes

Molto meno felice Lewis Hamilton, in difficoltà nel pomeriggio: “Non ho capito cosa sia successo, nelle prime prove la macchina è andata alla grande poi c’è stata una differenza come tra il giorno e la notte. Non siamo riusciti a far funzionare le gomme, ora dobbiamo studiare cosa è andato male. Non saprei se sia questione di assetto, credo fosse una questione di gomme”. Valtteri Bottas si esprime sulla stessa linea del coinquilino di box Hamilton, individuando però il problema nell’assetto: “A mio parere abbiamo sbagliato l’assetto e per questo abbiamo faticato. Quando abbiamo provato la simulazione di gara siamo tornati alla versione della mattina, e abbiamo avuto sensazioni migliori. Fortunatamente abbiamo tanto tempi in vista di sabato per intervenire e sistemare la situazione”.