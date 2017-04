Alonso: “Avrò 75 anni e continueranno a dire che la Ferrari vince e io non la sto guidando"

Fernando Alonso, in un modo o nell’altro, è sempre al centro dell’attenzione. Le sue scelte danno spesso adito a discussioni tra chi è concorde e chi non lo è, non ultima la decisione dell’iberico di prendere parte alla 500 Miglia di Indianapolis rinunciando al GP di Monaco del 28 maggio. Un segnale, a detta di molti, di distacco dello spagnolo nei confronti del grande Circus, avaro di soddisfazioni negli ultimi anni e culminante nell’approdo in McLaren.

In questo senso, “il trovarsi con la macchina sbagliata nel momento sbagliato” sembra essere un tratto caratterizzante di una carriera che annovera due titoli mondiali con la Renault ma anche distacchi non senza polemiche nella prima esperienza a Woking, con Lewis Hamilton al fianco, e poi in Ferrari (dal 2010 al 2014) con tre secondi posti e l’iride solo accarezzato.

In particolare, la relazione con la scuderia di Maranello è un tema evergreen che Nando, suo malgrado, si trova ad affrontare pungolato dai media che, guardando ai risultati della Rossa tornata competitiva, vuol sapere il suo parere ricollegando il tutto all’esperienza passata del due volte iridato: “Passeranno 20 anni e continueranno a pormi sempre la solita domanda, ne avrò 75 ed ancora a dire che la Ferrari vince ed io non sono lì. Loro hanno vinto in passato, lo hanno fatto nella mia epoca ed un po’ meno negli ultimi anni e continueranno comunque a vincere in futuro. Tutto questo non c’entra nulla che io non sia nel team – sottolinea il rider ispanico intervistato da AS aggiungendo – Io continuo a pensare di aver fatto la scelta giusta (essere in McLaren). E’ sicuramente difficile non poter lottare per vincere ma non mi sento di certo un talento incompreso perchè sono molto felice della carriera che ho fatto e sto facendo“.

Parole decise come al solito quelle dell’ex ferrarista che tuttavia non nascondono le perplessità su alcune decisioni e la constatazione che avrebbe potuto vincere molto di più.

