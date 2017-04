Bottas: "Farei passare Hamilton se la Mercedes me lo chiedesse"

Vallteri Bottas, Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo hanno parlato alla vigilia del weekend di Sochi: ecco le dichiarazioni principali rilasciate dai tre piloti di Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Valtteri Bottas (Mercedes)

" I miei primi 100 giorni in Mercedes? Sono stati molto impegnativi, sin da gennaio, ma ho imparato in breve tempo come non mi era mai capitato prima. Sento di essere riuscito a crescere, di aver gestito molto bene le situazioni. Ora mi sento parte integrante del team. La squadra mi sta aiutando molto, sto imparando tanto e devo continuare così. Non ho sottovalutato il cambiamento, è la sfida che mi aspettavo. Gerarchie di squadra tra me e Hamilton? Non ne abbiamo parlato, non c'è necessità, non c'è mai stato il pilota numero uno o numero due. La Mercedes ha sempre dato uguali opportunità ai due piloti. Se io fossi in difficoltà e il team mi chiedesse di lasciare passare Lewis? Lo farei. Siamo un team, e l'obiettivo è ottenere il massimo bottino di punti. Ovviamente farò tutto il possibile per fare la mia gara ed ottenere il massimo risultato. Finora con Hamilton è andato tutto bene, abbiamo un buon rapporto professionale, lo stesso che avevo con Massa alla Williams. "

Valtteri Bottas (Mercedes) in conferenza stampa prima del GP di Russia 2017 (Getty Images)Getty Images

Kimi Raikkonen (Ferrari)

"Anche in Russia ci aspettiamo di essere vicini alla Mercedes. Sensazioni? Adesso sono più soddisfatto. Ho avuto problemi nella prima gara, nell'ultima sono stato abbastanza contento. La miglior Ferrari che ho guidato? E' difficile fare paragoni con quelle del passato, sicuramente sì se guardiamo gli ultimi tre anni. Questa ha un pacchetto competitivo che si può ancora migliorare. Io devo far funzionare meglio le cose, adattarle al mio stile. Gerarchie in casa con Vettel? Con il team non abbiamo parlato di questo, sappiamo cosa dobbiamo fare, non è cambiato nulla. Se si dovesse arrivare a questo punto alla fine dell'anno con uno dei due che non può più puntare al Mondiale vedremo, ma questa situazione potrebbe verificarsi da entrambi i lati. Non è il momento di parlarne".

Kimi Raikkonen (Ferrari) in conferenza stampa alla vigilia del GP di Russia 2017 (Getty Images)Getty Images

Daniel Ricciardo (Red Bull)

"Stiamo crescendo, speriamo che ci siano delle soluzioni che ci possano fare andare più veloce. Vogliamo entrare nella lotta per il podio con Mercedes e Ferrari, renderla a tre. Qui l'anno scorso siamo stati ad un secondo e mezzo dalla pole e poi siamo migliorati nelle successive due gare, è un periodo dell'anno dove dobbiamo vedere i frutti dei nostri aggiornamenti. Credo che abbiamo avuto abbastanza tempo per affrontare i problemi. A inizio gara siamo vicini alla Ferrari, poi dopo i primi giri loro iniziano a prendere il largo, sembrano forti così come la Mercedes. Sono fiducioso che le cose andranno meglio. Nella scorsa stagione abbiamo rosicchiato terreno di gara in gara, ora è importante fare un passo in avanti".