I precedenti della Ferrari nel GP di Russia: avara di soddisfazioni l’esperienza di Sochi

Il grande Circus della F1 è pronto ad affrontare la prima tappa europea della stagione 2017, in quel di Sochi (Russia), nello scenario che ha dato vita alle Olimpiadi Invernali nel 2014. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza nel miglior modo possibile: due vittorie in tre gare firmate da Sebastian Vettel (in testa al campionato) ed una macchina che sembra assecondare il talento del tedesco. L’esame russo è di quelli tosti perchè la tradizione non sorride affatto alla Rossa.

Lungo i 5848 metri del cittadino d’Oriente il Cavallino Rampante ha sempre assistito alle vittorie altrui. Sono ben tre le vittorie firmate dalla Mercedes da quando la Russia è tornata ad essere nel calendario iridato della massima categoria dell’automobilismo. Una pista che ha esaltato le caratteristiche delle Frecce d’Argento sulla quale la stabilità dell’anteriore ha sempre fatto la differenza. Un vantaggio che ha consentito a Lewis Hamilton, “Zar” a Sochi, di salire 2 volte su 3 sul podio più alto (2014-2015) mentre al campione del mondo 2016 Nico Rosberg la soddisfazione dell’ultimo successo in ordine di tempo.

Un round, come detto, poco fortunato per i colori di Maranello. Nel 2014 la coppia Fernando Alonso/Kimi Raikkonen non andò oltre un anonimo 6° e 9° con una F14-T in crisi nera e mai performante. Il distacco di oltre 1′ da Hamilton fu emblematico. Le cose andarono meglio un anno dopo con Vettel, al volante della SF15-T, 2° alle spalle del britannico, favorito anche dal ritiro di Rosberg. Nel 2016, poi, ci fu il doppio contatto tra Seb e la Red Bull di Daniil Kvyat che tamponò il campione tedesco poco dopo la partenza. Un episodio costato caro al 22enne di Ufa (Russia), sostituito da Max Verstappen (promosso dalla Toro Rosso al Team di Milton Keynes nel GP di Barcellona).

Fu Raikkonen a salvare l’onore della Rossa con un terzo posto al termine di una corsa di grande qualità. Quest’anno si sfaterà il tabù?

