Kimi Raikkonen chiude in testa l’apertura a Sochi: sue le prime libere

Un redivivo Kimi Raikkonen ha chiuso in testa il primo turno di prove libere del GP di Russia, quarto round del Mondiale F1 2017. Il 37enne finlandese ha girato in 1:36.074 con gomma supersoft (mescola utilizzata nella FP1 per cercare il tempo sul giro), bruciando sul filo di lana il connazionale Valtteri Bottas su Mercedes, staccato di soli 45 millesimi dal campione del mondo 2007.

Decisamente più staccati i “capitani” de facto in questo inizio di campionato, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel: l’inglese (3°) ha pagato un gap di 6 decimi da Raikkonen, il tedesco (5°) addirittura oltre un secondo, incapace di mettere insieme un giro pulito e rendendosi protagonista di un testacoda a poco più di 10 minuti dal termine della sessione.

E’ riuscita ad inserirsi nella lotta Ferrari-Mercedes la Red Bull, con Max Verstappen quarto in grado di precedere Vettel per appena 56 millesimi. Il suo compagno di team, Daniel Ricciardo, è 6° a 1.2 da Raikkonen.

Da segnalare, tra gli altri, le buone prestazioni di Force India e Williams, con entrambi i piloti nella top ten. Problemi di affidabilità alla power unit per Sergey Sirotkin (collaudatore Renault) e Stoffel Vandoorne (McLaren).

La classifica provvisoria

1° Raikkonen (Finlandia-Ferrari) 1:36.074

2° Bottas (Finlandia-Mercedes) +0.045

3° Hamilton (Gran Bretagna-Mercedes) +0.607

4° Verstappen (Olanda-Red Bull) +1.100

5° Vettel (Germania-Ferrari) +1.156

6° Ricciardo (Australia-Red Bull) +1.216

7° Perez (Messico-Force India) +1.383

8° Massa (Brasile-Williams) +1.826

9° Stroll (Canada-Williams) +1.870

10° Ocon (Francia-Force India) +1.991

