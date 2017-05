La Ferrari comincia a sognare, mentre il nuovo incubo di Hamilton si chiama Bottas

Se alla vigilia del Gp di Russia Lewis Hamilton aveva un problema, al termine dei 52 giri sul circuito di Sochi se n'è ritrovati due, e belli grossi: non solo la Ferrari si è confermata avversaria forte e temibile anche su una pista teoricamente più pro-Mercedes, consolidando la leadership mondiale di Sebastian Vettel e ritrovando un Kimi Raikkonen finalmente in palla. Le rogne arrivano ora anche dal box in fianco al suo, dove Vallteri Bottas, fin qui apertamente snobbato da Lewis, ha messo sul tavolo un week end che finirà per risvegliare nell'anglo-caraibico anche il fantasma di Nico Rosberg. Che dal divano se la starà ridendo non poco.

Lewis, che mazzata!

Qualche segnale del fatto che Bottas non fosse sbarcato a Brackley solo per fare il co.co.co più pagato al mondo si era già avuto nei week end precedenti. Ma a Sochi Bottas ha sfruttato il particolare feeling che ha col tracciato russo (fu in prima fila anche nel 2016 con la Williams) per fare la voce grossa col compagno e, perché no, anche col team. Solo lui sa con quanto gusto dopo l'ordine di scuderia ingoiato in Bahrain. Perfetto il venerdì, quando è stato l'unico a tenere il passo delle Ferrari sul long-run; bravissimo il sabato, quando ha dovuto cedere la prima fila alle rosse confermandosi però nettamente più veloce di Lewis; incisivo la domenica, quando ha saltato entrambe le Ferrari in partenza proprio mentre il compagno restava mestamente alle spalle delle rosse, prendendosi poi mezzo secondo al giro. Una mazzata inimmaginabile, che conclude un periodo in cui Hamilton ha pagato a caro prezzo una baldanza forse fuori luogo.

Gli incubi di Hamilton

Ricapitolando: Lewis non ha mai pienamente riconosciuto la legittimità del titolo di Rosberg, vissuto ancora oggi come uno scippo; ha accolto Bottas con freddezza e (dicono i ben informati) pure qualche episodio di aperta supponenza; ha urlato ai quattro venti la propria gioia per la prospettiva di un duello ravvicinato con Vettel, gioia svanita già alla terza gara in Bahrain; si è preso una vita da Bottas in Russia, mettendosi ora nella scomoda posizione di quello che deve chiudere la bocca, abbassare la testa e lavorare. Perché le difficoltà di Lewis, oltre che mentali visto il nervosismo che emerge spesso dai team radio, sono anche di carattere tecnico. Lo scarso feeling della Mercedes con le gomme sembra creargli più grattacapi che a Bottas, forse abituato meglio di lui a gestire una macchina nervosa come era la sua Williams. Una situazione vissuta in passato anche da Vettel, che non appena la Red Bull non fu più così stabile sul posteriore ebbe maggiori difficoltà di adattamento rispetto a Ricciardo, che arrivava dalla Toro Rosso. Che Hamilton abbia letteralmente gli incubi lo racconta meglio di qualunque altra cosa una frase detta a denti stretti e microfoni spenti sabato sera: "Spero vinca Raikkonen perché temo che Vettel possa scappare". E' andata anche peggio

La Ferrari ora comincia a sognare

Certo la prima fila tutta rossa (non succedeva da Magny Cours 2008) aveva fatto sognare e autorizzato a pensare in grande in casa Ferrari, e vista in quell'ottica la vittoria di Bottas è stata una doccia fredda. Ma la prestazione della SF70-H, su un tracciato che per caratteristiche tecniche e temperature arride più alla Mercedes, è stata assolutamente solida. E' mancata, visto l'irrisorio consumo delle gomme, la possibilità di giocare sulle strategie, ed è mancata quell'aggressività estrema vista in Australia ed in Bahrain nel mettere pressione a Bottas. Il quale, però, ha fatto la differenza personalmente, soprattutto rispetto all'altra Freccia d'Argento. La SF70-H mantiene doti di maneggevolezza e messa a punto che la Mercedes non ha, e sembra essersi rovesciato il mondo quando si sente parlare di 'difficoltà nel trovare la giusta finestra di utilizzo gomme' in Mercedes mentre la Ferrari va forte subito su tutte le mescole.

Sviluppo, focus sul motore

Tuttavia, se a livello di efficienza il motore Ferrari ha raggiunto la power unit tedesca, in termini di potenza massima il Mercedes ha ancora un vantaggio che si è rivelato decisivo nella vittoria di Bottas in Russia. Sia sul passo, visti i tre/quattro decimi che il finnico guadagnava nel velocissimo primo settore, sia nelle fasi decisive della gara, ossia la partenza e gli ultimi giri. A Maranello hanno un cospicuo programma di sviluppo su tutte le aree, e in questo senso la prossima gara a Barcellona promette parecchie novità per tutti i team. Ed è probabile che in prospettiva il focus maggiore sarà proprio sull'incremento di potenza della power unit , perché al momento sembra davvero l'unica area in cui la Mercedes è ancora davanti.