La pronta risposta di Sebastian Vettel: in testa nel secondo turno di libere

Dopo una sessione mattutina non delle più esaltanti, Sebastian Vettel ha messo in pista una pronta e convincente risposta, prendendosi la prima posizione nella FP2 del venerdì del GP di Russia. Il 29enne tedesco della Ferrari ha girato in 1:34.120 con gomma ultrasoft, in una fase del turno pomeridiano dedicata alla simulazione del giro secco sulla qualifica con la mescola dalla banda viola. Vettel ha preceduto un Kimi Raikkonen confermatosi pimpante, staccato di 263 millesimi dal proprio compagno di team, con un uno-due Ferrari che sembra promettere bene in ottica definizione della griglia di partenza.

La Mercedes ha dovuto accontentarsi della 3° e 4° posizione, con Valtteri Bottas nuovamente davanti a Lewis Hamilton, staccati rispettivamente di 6 e 7 decimi da Vettel. Il duo della casa di Stoccarda ha, nel confronto diretto con il ferrarista, faticato non soltanto sul piano prestazionale, quanto soprattutto a portare in temperatura la gomma più morbida a disposizione, con la conseguenza di non riuscire a sfruttarne appieno il potenziale.

A conferma delle gerarchie viste fino ad ora, la Red Bull piazza Max Verstappen in quinta posizione e Daniel Ricciardo in sesta, staccati però di un secondo abbondante da Vettel. Per il 19enne olandese, inoltre, vi è stato un problema alla power unit Renault nella fase finale della sessione, nel momento in cui stava simulando il passo gara.

I tempi delle seconde libere:

1° Vettel (Germania-Ferrari) 1:34.120

2° Raikkonen (Finlandia-Ferrari) +0.263

3° Bottas (Finlandia-Mercedes) +0.670

4° Hamilton (Gran Bretagna-Mercedes) +0.709

5° Verstappen (Olanda-Red Bull) +1.420

6° Ricciardo (Australia-Red Bull) +1.790

7° Massa (Brasile-Williams) +2.141

8° Hulkenberg (Germania-Renault) +2.209

9° Magnussen (Danimarca-Haas) +2.386

10° Perez (Messico-Force India) +2.480

davide.brufani@oasport.it

Novità: gioca in diretta e vinci con FANTASYTEAM

FANTASYTEAM! Schiera i tuoi piloti sulla griglia di partenza per ogni Gran Premio, gioca in diretta, divertiti e scopri subito se hai vinto premi in denaro